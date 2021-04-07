В Самарской области до конца рабочей недели будет дождливо

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В Самарской области в середине недели влияние циклона ослабеет, осадки прекратятся. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до слабо отрицательных значений, местами вероятны туманы. Днем весеннее солнце будет способствовать быстрому прогреву воздуха. К концу рабочей недели южные ветры принесут в Самарскую область дополнительную порцию тепла с дождем. Местами столбик термометра поднимется до отметки +15º и выше, сообщает Приволжское УГМС.