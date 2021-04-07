В Самарской области до конца рабочей недели будет дождливо

В Самарской области в середине недели влияние циклона ослабеет, осадки прекратятся. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до слабо отрицательных значений, местами вероятны туманы. Днем весеннее солнце будет способствовать быстрому прогреву воздуха. К концу рабочей недели южные ветры принесут в Самарскую область дополнительную порцию тепла с дождем. Местами столбик термометра поднимется до отметки +15º и выше, сообщает Приволжское УГМС.
В среду, 7 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +5...+10 °C.
В четверг, 8 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 12...17 °C. На севере до 7°.
В пятницу, 9 апреля, ночью переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха +1...+6 °C. Днем переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 7...12 °C. На востоке до 17°C.