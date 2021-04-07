АО "Транснефть-Приволга" подготовило более 5 тыс. километров трубопроводов к работе в паводковый период

АО "Транснефть-Приволга" завершило подготовку производственных объектов к периоду весеннего паводка. Разработан и реализован комплекс мероприятий, направленный на предотвращение подтопления объектов, сооружений связи и опор линий электропередачи, а также размыва участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Специалисты провели подготовку резервуарных парков, предприняли меры по предотвращению затопления сооружений нефтеперекачивающих станций, герметизации заглубленных помещений, насосных. Проверена работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, подтверждена исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, инструмента, спецтехники, машин и механизмов, сформирован аварийный резерв материалов.

Организовано воздушное патрулирование и наземное обследование 5,3 тыс. км линейной части трубопроводов. Особое внимание уделено техническому состоянию 98 подводных переходов трубопроводов. Специалисты контролируют ситуацию на переходах через автомобильные и железные дороги, проведены ревизия и ремонт предупреждающих знаков в этих местах. Завершено сезонное техническое обслуживание около 1,2 тыс. единиц запорной арматуры, в том числе задвижек на переходах через водные преграды.

Созданы 22 оперативные группы по контролю за техническим состоянием линий электропередач и установок электроснабжения. Произведено обследование и дополнительное укрепление более 200 км участков, подверженных размыву паводковыми водами, в том числе опор вдольтрассовых ЛЭП, кабельных линий электроснабжения, линий и сооружений связи. Оперативно-ремонтный персонал в подразделениях РНУ прошел дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий.

Работы проводились во взаимодействии с гидрометеорологическими службами, региональными властями и подразделениями МЧС. Цель - обеспечение максимальной безопасности функционирования производственной инфраструктуры предприятия во время половодья.

Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы АО "Транснефть-Приволга" проходят по территории Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Татарстан. Местные жители проинформированы о местах прохождения трасс магистральных нефтепроводов.

Сегодня все производственные объекты предприятия подготовлены к работе в период весеннего паводка. Мониторинг паводковой ситуации будет вестись до июня текущего года.