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Образование Общество

В селе Красный Яр возводят новый детсад на 250 мест

КРАСНЫЙ ЯР. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Красный Яр строители закончили фундамент и приступили к возведению несущих конструкций цокольного этажа нового детского сада. Уже в конце этого года объект, рассчитанный на 250 мест (80 из них предусмотрены для детей ясельных групп), планируется ввести в эксплуатацию.

Новый детский сад в с. Красный Яр будет трехэтажным с подвалом, котельной модульного типа, территорией для групповых игр, двумя спортивными площадками с резиновым покрытием. В самом здании разместятся музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, 12 уютных групп для детей до семи лет.

Для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья планируется установить лифт с целью комфортного доступа на каждый этаж. Дошкольное учреждение будет соответствовать всем современным требованиям для организации образовательного процесса.

Новый детский сад очень ждут жители села. За последние три года в районе родилось более 1500 малышей. "Строящийся детский сад обеспечит местами не только жителей Красного Яра. Опыт показывает, что воспитанниками часто становятся дети из ближайших сел и поселков, как это происходит у нас в построенном в прошлом году в рамках нацпроекта детском саде "Экоцветик" в с. Белозерки, — подчеркнул глава Красноярского района Михаил Белоусов. — Строительство социальных учреждений на территории района является приоритетным. Благодаря участию в национальных проектах и большой поддержке со стороны федерального центра, области и лично губернатора Дмитрия Азарова, появляется возможность реализовывать такие масштабные проекты".

На сегодняшний день на объекте завершены работы по заливке фундамента здания и бетонированию колон подвала. Строители приступили к монтажу опалубки стен и плиты перекрытия подвала.

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