В Тольятти водитель автобуса сбил ребенка на переходе

В среду, 7 апреля, в Автозаводском районе Тольятти участником ДТП стал 46-летний водитель автобуса ГАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:10 автобус ехал по Приморскому бульвару в направлении ул. Маршала Жукова. Поворачивая направо на разрешающий сигнал светофора на перекрестке с ул. Маршала Жукова, водитель сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе.

Пострадавшего госпитализировали.

По факту случившегося ведется проверка. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отношении водителя возбудили административные дела по ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего") и ст. 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения"). По окончании проверки полицейские примут процессуальное решение.