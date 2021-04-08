Дмитрий Богданов: "Самарская область заинтересована в укреплении партнерства с АСИ"

В начале апреля в Москве состоялась знаковая рабочая встреча самарского областного правительства и руководства Агентства стратегических инициатив (АСИ). Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, губернатор региона Дмитрий Азаров, заместитель председателя правительства Александр Фетисов и министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов обсуждали вопросы повышения инвестиционной привлекательности региона и реализации на его площадке проектов АСИ. О том, как сегодня строится работа с инвесторами, каких результатов удалось достичь, а также о том, в каких инициативах Агентства участвует наш регион, рассказал Дмитрий Богданов.

— Дмитрий Юрьевич, Самарская область — интересный для инвесторов регион как с точки зрения удобного географического расположения, логистических возможностей, так и с позиции надежного партнера, готового предоставить лучшие условия. Почему российские и зарубежные компании все чаще выбирают в качестве площадки Самарский регион?

— Инвестиционный климат, который сформирован в регионе, мы достигли не за один день. Это системная, командная работа, которая складывается из множества факторов: привлечение инвестиций, сопровождение проектов, создание инвестиционных площадок, введение региональных и федеральных льгот для бизнеса, развитие предпринимательской среды, упрощение ведения бизнеса, снятие административной нагрузки и эффективного государственно-частного партнерства в целом. Успешность этой деятельности подтверждается ростом позиций региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата — скачок вверх на 43 позиции за три года. Наша цель — стать лучшим регионом для бизнеса.

Благодаря активному взаимодействию с Агентством стратегических инициатив, внедрению успешных практик мы перестроили работу по формированию благоприятного инвестиционного климата. Ключевые решения принимаются с опорой на мнение представителей бизнеса. На данный момент мы сопровождаем более 200 проектов с общим объемом инвестиций свыше одного триллиона рублей.

Кроме того, мы входим в число ведущих регионов по качеству и развитию инвестиционной инфраструктуры, что позволяет компаниям снижать инвестиционные риски, сокращать сроки реализации инвестиционной фазы проектов. Мы создали Агентство по привлечению инвестиций, где каждого инициатора инвестпроекта курируют на всех этапах по принципу "единого окна".

Особое внимание мы уделяем развитию ГЧП: синергия принципа проектного управления, индивидуального сопровождения проектов обеспечивают Самарской области на протяжении трех последних лет первое место в рейтинге регионов по развитию этого механизма. Несколько десятков регионов приезжали к нам на стажировку по обмену опытом в сфере ГЧП. Областное правительство поддерживает не только крупных инвесторов, но и малые предприятия, индивидуальных предпринимателей. По итогам 2020 года, Самарская область — седьмая в России по числу официально зарегистрированных самозанятых. Уступаем мы лишь тем регионам, которые запустили проект на год раньше и существенно превосходят Самарскую область по численности населения. На шестое апреля этот показатель составил 51,3 тысячи человек.

— Самарская область активно включилась в работу по созданию креативных кластеров как новых точек роста городских и сельских территорий. Расскажите об этой работе.

— Да, у нас уже есть свои наработки по развитию креативных пространств. Уже сейчас в исторической части города работает Арт-лофт "Дом 77", резидентами которого являются десятки проектов из активных креативных индустрий: от ремесленных и художественных мастерских до производства медиа-контента. Большая часть помещений четырёхэтажного здания, пустовавшего около пяти лет, была заполнена менее чем за полгода.

В ревитализации городских пространств нам помогает запущенная АСИ в начале этого года программа развития креативных кластеров Rurban Creative Lab. По итогам подготовки и отбора Самарская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по качеству программ создания креативных кластеров. И команда проекта совместно с экспертами АСИ уже ведет работу по развитию этой инициативы в регионе.

— В прошлом году Агентство стратегических инициатив проводило форум "Сильные идеи для нового времени". Тогда своей идеей по перезапуску экономики нашей страны мог поделиться каждый. Как сейчас обстоят дела с воплощением в жизнь этих идей?

— Самарская область стала одним из самых активных участников форума. Для участия в проекте от нашего региона было подано 862 идеи. По этому показателю мы заняли второе место в стране после Москвы. Учитывая высокий интерес жителей региона к этому проекту, на уровне региона мы провели три региональные сессии и рассмотрели идеи в социальном, экономическом и инфраструктурно-технологическом блоках.

Реализация каждой идеи — на контроле областного правительства. Для этого сформированы дорожные карты, определены партнеры и персональные кураторы — сотрудники министерств и ведомств. Форум "Сильные идеи для нового времени" стал источником воспроизводства передовых практик, которыми мы уже сейчас активно пользуемся и внедряем во всех областях экономики и социальной сферы.

Одним из поддержанных проектов стал "Цифровой центр занятости населения". Это адаптация бизнес-процессов центров занятости к использованию электронных документов, создание автоматизированных рабочих мест с оснащением их техническими средствами ведения безбумажного документооборота. По ряду показателей Цифровой центр занятости сократил время получения услуг в 30 раз! Проект уже реализован в Тольятти и Красноярском районе. Технологии цифрового центра занятости также внедрены в Кинель-Черкасском, Нефтегорском и Шенталинском районах. Перенимать этот опыт к нам приезжают коллеги со всей страны.

Еще один проект предполагает создание региональной сети детских мини-технопарков — уникальной среды ускоренного развития ребенка по актуальным инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям. Сегодня в регионе уже действуют 40 мини-технопарков. В дополнение к ним в 2021 году запланировано открытие еще 10 мини-технопарков.

— В Самарской области активно формируется инновационная экосреда, развивается технологичное предпринимательство. Каковы особенности и перспективы развития этих направлений?

— Сегодня в нашем регионе сформированы серьезные компетенции по акселерации проектов на всех стадиях развития. Ежегодно мы проводим более 40 мероприятий по вовлечению в технологическое предпринимательство, повышение компетенций основателей стартапов. А в прошлом году организовали еще и практико-ориентированную программу "Школа чемпионов" для крупных компаний, в которой участвовали 275 представителей 27 компаний Самарской области из различных отраслей. Деятельность команд Стартап Самара и Yellow Rockets признана на федеральном уровне и входит в лучшие практики АСИ и Минэкономразвития России.

Одновременно с этим мы оказываем содействие встраиванию технологических стартапов в цепочки поставок крупного бизнеса и его доращиванию под требования крупных заказчиков. Работа в этой сфере сконцентрирована в Региональном центре инжиниринга, созданном на базе технопарка "Жигулевская долина", где представители малого и среднего бизнеса могут получать услуги на льготных условиях. Это один из первых таких проектов в России.

Мы делаем ставку на развитие в регионе уникальных инжиниринговых компетенций. Благодаря нашему ежегодному Инжиниринговому форуму, Тольятти превратился в столицу российского инжиниринга, где мы готовим предприятия к технологической трансформации, обучаем инструментам развития инжиниринга и промышленного дизайна руководителей инжиниринговых центров со всей России.

Открытые вместе с АСИ "Точки кипения" стали площадками для апробирования новых моделей обучения, обмена лучшими образовательными практиками между вузами, приобретения студентами новых профессиональных навыков.

Наш научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего" является результатом синергии науки, бизнеса, государства и гражданского общества. Индустриальными партнерами НОЦ выступают крупнейшие в стране корпорации: "Ростех", "Роскосмос", "РЖД" и десятки других компаний.

— Самарская область является активным участником проектов Агентства стратегических инициатив. В какие еще приоритетные инициативы регион уже включен или планирует принять участие?

— Наш регион готов к самому активному участию во всех инициативах и проектах АСИ. Так, например, мы уже работаем и по инициативам, связанным с развитием туристической отрасли. На территории области сегодня реализуется еще ряд проектов. Один из них — проект создания "Туристско-рекреационного кластера Самарская Лука" — вошел в десятку победителей Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях. Мы являемся инициаторами проекта промышленного туризма. Сегодня в регионе разработано более 30 экскурсий на предприятия разных отраслей. Ежегодно каждое из предприятий принимает от 1500 до 5000 человек в зависимости от внутренних правил и графика посещений. Самарской компанией совместно с экспертами АСИ разработаны методические рекомендации по организации промышленного туризма в регионах страны и сформированы пошаговые инструкции по их внедрению.

У нас реализуется инновационный проект по созданию цифрового портрета туриста на основе анализа больших данных. Это позволяет выстраивать таргетинг туристического потока, показывая предложение региона заинтересованным в нем туристам со всей страны.

В Самаре создан Центр искусственного интеллекта на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва, который сегодня участвует в формировании этой важнейшей отрасли. Там реализуются интересные конкурентоспособные проекты, которые связаны как с аэрокосмической тематикой, так и с вопросами информационной безопасности и нейропрограммирования.

Мы не только активно готовим инициативы и выкладываем их на платформу обмена практиками устойчивого развития "Смартека", но и внимательно анализируем лучший опыт других регионов. Наш проект "Кадровый стандарт развития", направленный на самореализацию граждан Самарской области, получил хорошие отзывы. Мы предложили создать в нашем регионе Центр компетенций по подготовке региональных инициатив на базе одного из самарских университетов и многие другие интересные проекты.

Активная работа региона с Агентством стратегических инициатив способствует успешной реализации множества совместных проектов, которые напрямую влияют на улучшение качества жизни наших граждан. Многое уже сделано, но мы смотрим только вперед — много интересных и полезных как для Самарской области, так и для всей страны, инициатив в работе.