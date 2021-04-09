В Самаре увеличилась конкуренция среди соискателей

В Самаре по сравнению с IV кварталом 2020 г. активность соискателей выросла на 21%, а количество резюме увеличилось на 13%, выяснили аналитики Авито Работы. Самарцы стали больше интересоваться вакансиями в сферах консультирования, автомобильного бизнеса, управления персоналом.

Активность соискателей в сфере консультирования выросла на 98%, в автобизнесе - на 75%, в управлении персоналом - на 66%.

При этом в городе наиболее востребованными у соискателей оказались сферы транспорта, а также производства. Именно в этих группах профессий было больше всего откликов на вакансии: 18% от всей активности соискателей было в сфере транспорта, 16% пришлось на сферу производства. Третье место занимает "Строительство" (13% откликов на вакансии).

При этом по России в целом количество вакансий уменьшилось на 2%, а активность соискателей выросла на 20%, количество резюме - на 18%.