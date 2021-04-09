16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре увеличилась конкуренция среди соискателей В Самарской области среднее зарплатное предложение в медицинской сфере за год снизилось Топ вакансий февраля для студентов Топ-10 вакансии в Самаре с зарплатой от 100 тыс. рублей В Самаре курьерам готовы платить больше, чем в Москве

Работа и Кадры

В Самаре увеличилась конкуренция среди соискателей

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре по сравнению с IV кварталом 2020 г. активность соискателей выросла на 21%, а количество резюме увеличилось на 13%, выяснили аналитики Авито Работы. Самарцы стали больше интересоваться вакансиями в сферах консультирования, автомобильного бизнеса, управления персоналом.

Активность соискателей в сфере консультирования выросла на 98%, в автобизнесе - на 75%, в управлении персоналом - на 66%.

При этом в городе наиболее востребованными у соискателей оказались сферы транспорта, а также производства. Именно в этих группах профессий было больше всего откликов на вакансии: 18% от всей активности соискателей было в сфере транспорта, 16% пришлось на сферу производства. Третье место занимает "Строительство" (13% откликов на вакансии).

При этом по России в целом количество вакансий уменьшилось на 2%, а активность соискателей выросла на 20%, количество резюме - на 18%.

Гид потребителя

Фото на сайте

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2