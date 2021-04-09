Банк "Открытие": на Югорский лыжный марафон заявилось 2800 участников

Гонка имеет все шансы побить рекорд в 3000 заявок. На марафон зарегистрировалось 2800 любителей лыж, при этом самую длинную дистанцию — 50 км — намерены пробежать более тысячи спортсменов. Марафон также станет одним из самых масштабных в истории по количеству знаменитых спортсменов, принявших участие в забеге. Об этом 9 апреля на пресс-конференции, посвященной старту Югорского лыжного марафона, сообщили организаторы гонки и представители банка.

В 2019 году на старт марафона вышли 2,5 тысячи человек. Организаторы надеются, что число участников в этом году превысит 3000. Онлайн-регистрация завершится сегодня в 19:00 местного времени. Кроме того будет выдача номеров непосредственно перед стартом, что также может увеличить количество участников.

"Марафон с каждым годом привлекает все больше участников, из регионального спортивного мероприятия он уже давно превратился в настоящую визитную карточку Югры. Это известное по всей России и за ее пределами спортивное событие, которого ждут тысячи людей. Особо отмечу, что благодаря марафону растет популярность самого региона, развивается событийный туризм, местный малый бизнес", — сказал старший вице-президент, директор департамента сети банка "Открытие" Антон Анищенко. Он также сообщил, что банк не ограничивается поддержкой Югорского марафона, поддерживая также местный хоккейный клуб "Югра".

Рекорд был установлен и среди заявившихся на самую длинную дистанцию Югорского марафона — более 1000 человек планируют 10 апреля пробежать в Ханты-Мансийске 50 км. Если все они выйдут на трассу, будет установлен очередной рекорд марафона — в 2019 году в забеге на самую длинную дистанцию приняли участие около тысячи лыжников.

Для болельщиков и зрителей марафона банк "Открытие" традиционно подготовил зону отдыха и проведет автограф-сессию с известными российскими лыжниками. Среди участников марафона действующий обладатель Кубка мира и чемпион мира Александр Большунов, олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Александр Легков, победитель прошлого марафона, олимпийский чемпион Евгений Дементьев, члены сборной России по лыжным гонкам Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и другие известные спортсмены. Как отмечают организаторы марафона, соперничество на трассе между ними станет дополнительной интригой гонки.

Олимпийский чемпион Александр Легков пообещал, что все известные лыжники-участники марафона будут стараться победить и поблагодарил банк "Открытие" за поддержку спортивного праздника. Сергей Устюгов назвал главным конкурентом самого себя и Александра Большунова. В свою очередь, Большунов сказал, что на каждый старт выходит только с мыслью о победе. "Король лыж", четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов пожелал Югорскому марафону большого будущего.

Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года, его организаторы — правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком "Открытие".

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 — Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru, издательский дом "Новости Югры". Генеральный информационный партнер — ИД "Советский спорт".