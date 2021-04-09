Банк "Открытие": на Югорский лыжный марафон заявилось 2800 участников

Гонка имеет все шансы побить рекорд в 3000 заявок. На марафон зарегистрировалось 2800 любителей лыж, при этом самую длинную дистанцию — 50 км — намерены пробежать более тысячи спортсменов. Марафон также станет одним из самых масштабных в истории по количеству знаменитых спортсменов, принявших участие в забеге. Об этом 9 апреля на пресс-конференции, посвященной старту Югорского лыжного марафона, сообщили организаторы гонки и представители банка.
В 2019 году на старт марафона вышли 2,5 тысячи человек. Организаторы надеются, что число участников в этом году превысит 3000. Онлайн-регистрация завершится сегодня в 19:00 местного времени. Кроме того будет выдача номеров непосредственно перед стартом, что также может увеличить количество участников.
"Марафон с каждым годом привлекает все больше участников, из регионального спортивного мероприятия он уже давно превратился в настоящую визитную карточку Югры. Это известное по всей России и за ее пределами спортивное событие, которого ждут тысячи людей. Особо отмечу, что благодаря марафону растет популярность самого региона, развивается событийный туризм, местный малый бизнес", — сказал старший вице-президент, директор департамента сети банка "Открытие" Антон Анищенко. Он также сообщил, что банк не ограничивается поддержкой Югорского марафона, поддерживая также местный хоккейный клуб "Югра".
Рекорд был установлен и среди заявившихся на самую длинную дистанцию Югорского марафона — более 1000 человек планируют 10 апреля пробежать в Ханты-Мансийске 50 км. Если все они выйдут на трассу, будет установлен очередной рекорд марафона — в 2019 году в забеге на самую длинную дистанцию приняли участие около тысячи лыжников.
Для болельщиков и зрителей марафона банк "Открытие" традиционно подготовил зону отдыха и проведет автограф-сессию с известными российскими лыжниками. Среди участников марафона действующий обладатель Кубка мира и чемпион мира Александр Большунов, олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Александр Легков, победитель прошлого марафона, олимпийский чемпион Евгений Дементьев, члены сборной России по лыжным гонкам Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и другие известные спортсмены. Как отмечают организаторы марафона, соперничество на трассе между ними станет дополнительной интригой гонки.
Олимпийский чемпион Александр Легков пообещал, что все известные лыжники-участники марафона будут стараться победить и поблагодарил банк "Открытие" за поддержку спортивного праздника. Сергей Устюгов назвал главным конкурентом самого себя и Александра Большунова. В свою очередь, Большунов сказал, что на каждый старт выходит только с мыслью о победе. "Король лыж", четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов пожелал Югорскому марафону большого будущего.
Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года, его организаторы — правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком "Открытие".
Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 — Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru, издательский дом "Новости Югры". Генеральный информационный партнер — ИД "Советский спорт".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.