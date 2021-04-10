Дмитрий Азаров встретился с жителями Сызрани и назвал сроки решения их проблем

Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Дмитрий Азаров провел в Сызрани личный прием граждан по проблемам, которые не терпят отлагательств.

Чтобы решить их, потребуется от нескольких дней до нескольких месяцев — глава региона проконтролирует, чтобы его поручения, касающиеся очистки водного канала, переселения из ветхого жилья и ремонта внутриквартального проезда были выполнены в срок.

О трудностях, с которыми столкнулись молодые спортсмены, Дмитрию Азарову рассказала жительница Сызрани Татьяна Ковылова — ее сын занимается академической греблей, с которой в городе связаны многолетние традиции. Тренировки для воспитанников СДЮСШОР № 2 проходят на подходящем для этого канале около ГЭС на реке Сызранке: в последнее время водный объект из-за водорослей и ила все меньше подходит для занятий гребцов и проведения состязаний.

Рассказать о перспективах решения проблемы Дмитрий Азаров попросил заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Максима Шаго.

"Мы уже готовим заявку на конкурс, который предполагает приоритетное финансирование по нацпроекту "Экология" по подпрограмме сохранения уникальных водных объектов. Наш проект уже получил предварительное одобрение в министерстве природных ресурсов России, он соответствует всем критериям конкурса. В случае победы регион получит больше 250 миллионов рублей — эти деньги позволят привести в порядок несколько водных объектов в регионе", — сказал Максим Шаго.

Он отметил, что канал на Сызранке войдет в график первого этапа работ. Губернатор отметил, что поддержит заявку на конкурс — однако начать расчистку в случае успеха можно будет только в 2022 году. Поэтому Дмитрий Азаров поручил профильному министерству заняться каналом для гребцов уже в этом сезоне. В первую очередь, отметил глава региона, необходимо расширить водный объект.

К секретарю реготделения партии обратилась и семья Федосовых, которая не может выехать из уже расселенного городскими властями ветхого дома. "Всех остальных жильцов расселили до декабря 2020 года, а нам новую квартиру обещают дать только в 2022-м", — рассказала женщина.

Глава Сызрани Николай Лядин отметил, что проблемная ситуация возникла из-за судебного разбирательства по поводу собственности на недвижимость, в котором участвовала семья Федосовых в то время, когда расселяли дом. Он пообещал, что до 30 сентября 2021 года новую квартиру им предоставят.

Еще одной проблемой, с которой обратились к главе региона жители Сызрани, стал внутриквартальный проезд в районе дома на улице Новостроящейся, который не ремонтировали с 1960-х годов. Дорогу постоянно заливает, на ней образовались огромные ямы.

Губернатор напомнил, что в 2021 году на сызранские дороги потратят 240 миллионов рублей, часть этой суммы потратят на приведение в порядок внутриквартальных проездов. Проблемный участок по поручению Дмитрия Азарова включили в список первоочередных работ.