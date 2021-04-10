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Дмитрий Азаров встретился с жителями Сызрани и назвал сроки решения их проблем Губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководством и коллективом АО "Тяжмаш" Дмитрий Азаров и студенты сызранского филиала СамГТУ обсудили реализацию инновационных научных проектов Дмитрий Азаров предложил создать в Самарской области систему поощрений для волонтеров В Волжском районе спасли от затопления реабилитационный центр для животных

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров встретился с жителями Сызрани и назвал сроки решения их проблем

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Дмитрий Азаров провел в Сызрани личный прием граждан по проблемам, которые не терпят отлагательств.

Фото: samara.er.ru

Чтобы решить их, потребуется от нескольких дней до нескольких месяцев — глава региона проконтролирует, чтобы его поручения, касающиеся очистки водного канала, переселения из ветхого жилья и ремонта внутриквартального проезда были выполнены в срок.

О трудностях, с которыми столкнулись молодые спортсмены, Дмитрию Азарову рассказала жительница Сызрани Татьяна Ковылова — ее сын занимается академической греблей, с которой в городе связаны многолетние традиции. Тренировки для воспитанников СДЮСШОР № 2 проходят на подходящем для этого канале около ГЭС на реке Сызранке: в последнее время водный объект из-за водорослей и ила все меньше подходит для занятий гребцов и проведения состязаний.

Рассказать о перспективах решения проблемы Дмитрий Азаров попросил заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Максима Шаго.

"Мы уже готовим заявку на конкурс, который предполагает приоритетное финансирование по нацпроекту "Экология" по подпрограмме сохранения уникальных водных объектов. Наш проект уже получил предварительное одобрение в министерстве природных ресурсов России, он соответствует всем критериям конкурса. В случае победы регион получит больше 250 миллионов рублей — эти деньги позволят привести в порядок несколько водных объектов в регионе", — сказал Максим Шаго.

Он отметил, что канал на Сызранке войдет в график первого этапа работ. Губернатор отметил, что поддержит заявку на конкурс — однако начать расчистку в случае успеха можно будет только в 2022 году. Поэтому Дмитрий Азаров поручил профильному министерству заняться каналом для гребцов уже в этом сезоне. В первую очередь, отметил глава региона, необходимо расширить водный объект.

К секретарю реготделения партии обратилась и семья Федосовых, которая не может выехать из уже расселенного городскими властями ветхого дома. "Всех остальных жильцов расселили до декабря 2020 года, а нам новую квартиру обещают дать только в 2022-м", — рассказала женщина.

Глава Сызрани Николай Лядин отметил, что проблемная ситуация возникла из-за судебного разбирательства по поводу собственности на недвижимость, в котором участвовала семья Федосовых в то время, когда расселяли дом. Он пообещал, что до 30 сентября 2021 года новую квартиру им предоставят.

Еще одной проблемой, с которой обратились к главе региона жители Сызрани, стал внутриквартальный проезд в районе дома на улице Новостроящейся, который не ремонтировали с 1960-х годов. Дорогу постоянно заливает, на ней образовались огромные ямы.

Губернатор напомнил, что в 2021 году на сызранские дороги потратят 240 миллионов рублей, часть этой суммы потратят на приведение в порядок внутриквартальных проездов. Проблемный участок по поручению Дмитрия Азарова включили в список первоочередных работ.    

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Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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