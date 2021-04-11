16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На строительство III пускового комплекса здания театра "СамАрт" выделили 829 млн рублей В Самаре ищут подрядчика, который построит новый инфекционный корпус на ул. Шверника В Самарской области планируют построить новые школы на условиях концессии Компания самарского депутата возведет 30-метровую высотку у ж/д вокзала в Самаре СОФЖИ отказался от компенсационных земель и дольщиков "Кросса"

Строительство Строительство и недвижимость

На строительство III пускового комплекса здания театра "СамАрт" выделили 829 млн рублей

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление капитального строительства Самарской области приступило к поискам подрядчика, который спроектирует и реконструирует третий пусковой комплекс здания Самарского театра юного зрителя "СамАрт". Начальная цена контракта составляет 829,8 млн рублей.

Фото: Андрей Савельев

Средства планируется освоить в несколько этапов. На 2021 г. заложено 67,5 млн рублей, на 2022-й — 291,9 млн рублей, на 2023 г. — 470,3 млн рублей.

Предполагается, что третья очередь — с главным входом в театр и центральным вестибюлем — объединит весь комплекс зданий.

"Каждая очередь может функционировать отдельно. Но между всеми залами есть связь. Даже есть задумка, чтобы сделать спектакль, перетекающий из одного зала в другой. Это должно быть интересно и позволит задействовать все площадки. Главный зал может использоваться и фрагментарно, что дает новые возможности. Важным элементом третьей очереди станет внутреннее дворовое пространство, где тоже могут проходить действия. Главным элементом этого двора будет стеклянная стена. На стену- витраж можно будет проецировать какую-либо информацию или, например, образы старой Самары", — комментировала планы архитектор Татьяна Рычкова в 2018 году.

Напомним, что вторая очередь театра после реставрации открылась осенью 2018 года.
Подробнее о новом здании для "СамАрта" и уже проведенных работах можно прочитать здесь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Жалнов 28 июня 2018 07:00 Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2