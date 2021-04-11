На строительство III пускового комплекса здания театра "СамАрт" выделили 829 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области приступило к поискам подрядчика, который спроектирует и реконструирует третий пусковой комплекс здания Самарского театра юного зрителя "СамАрт". Начальная цена контракта составляет 829,8 млн рублей.
Средства планируется освоить в несколько этапов. На 2021 г. заложено 67,5 млн рублей, на 2022-й — 291,9 млн рублей, на 2023 г. — 470,3 млн рублей.
Предполагается, что третья очередь — с главным входом в театр и центральным вестибюлем — объединит весь комплекс зданий.
"Каждая очередь может функционировать отдельно. Но между всеми залами есть связь. Даже есть задумка, чтобы сделать спектакль, перетекающий из одного зала в другой. Это должно быть интересно и позволит задействовать все площадки. Главный зал может использоваться и фрагментарно, что дает новые возможности. Важным элементом третьей очереди станет внутреннее дворовое пространство, где тоже могут проходить действия. Главным элементом этого двора будет стеклянная стена. На стену- витраж можно будет проецировать какую-либо информацию или, например, образы старой Самары", — комментировала планы архитектор Татьяна Рычкова в 2018 году.
Напомним, что вторая очередь театра после реставрации открылась осенью 2018 года.
Подробнее о новом здании для "СамАрта" и уже проведенных работах можно прочитать здесь.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))