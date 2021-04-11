В Самарской области от коронавируса за сутки скончались еще 39 человек

В Самарской области 11 апреля зарегистрировано 198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

За день умерло 39 жителей региона. Это самое большое суточное количество смертей за последние несколько недель.

Выздоровело в период с 10 по 11 апреля 215 человек. Всего с начала пандемии в регионе заразились 57927 человек, погибли 1250 жителей, выздоровело 54740 пациентов.