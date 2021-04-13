В "Художественном" покажут фильм "Отец" с Энтони Хопкинсом

15 апреля в 19.00 Киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажет новую драму с Энтони Хопкинсом "Отец" (16+).

Картина об обманчивой памяти получила шесть номинаций на "Оскар" (2021), удостоена премии "Гойя" в номинации "Лучший европейский фильм", а также Приза зрительских симпатий за лучший фильм на фестивале в Сан-Себастьян.

Это драма о боли и беспомощности перед лицом старости. Главные роли в картине сыграли оскароносцы — звезда мирового кинематографа Энтони Хопкинс и получившая статуэтку за фильм 2018 года "Фаворитка" Оливия Колман.