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Кино Культура

В "Художественном" покажут фильм "Отец" с Энтони Хопкинсом

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 апреля в 19.00 Киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажет новую драму с Энтони Хопкинсом "Отец" (16+).

Картина об обманчивой памяти получила шесть номинаций на "Оскар" (2021), удостоена премии "Гойя" в номинации "Лучший европейский фильм", а также Приза зрительских симпатий за лучший фильм на фестивале в Сан-Себастьян.

Это драма о боли и беспомощности перед лицом старости. Главные роли в картине сыграли оскароносцы — звезда мирового кинематографа Энтони Хопкинс и получившая статуэтку за фильм 2018 года "Фаворитка" Оливия Колман.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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