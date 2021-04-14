Есть ли антитела: самарцы могут сделать анализ "После вакцинации от COVID-19"

В отделениях лаборатории "Гемотест" в Самарской области доступен анализ "После вакцинации от COVID-19" — он поможет проверить у себя наличие антител после прививки.

Анализ позволит определить уровень нейтрализующих антител к S-белку коронавируса, которому "Спутник V" учит противостоять наш организм. За качество результата в лаборатории "Гемотест" отвечает тест-система и оборудование фирмы Roche (Швейцария).

Сдавать анализ "После вакцинации от COVID-19" сразу после получения второй дозы вакцины смысла нет — чтобы выработать антитела, организму нужно время. По этой причине рекомендуется выждать минимум неделю перед исследованием.

Этот анализ будет полезен и тем, кто не был вакцинирован, но успел переболеть COVID-19 — он поможет оценить иммунный ответ организма после болезни.

До 31 июля исследование "После вакцинации от COVID-19" доступно по специальной цене — 1390 рублей. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Срок выполнения — 1 день. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте лаборатории "Гемотест".

У компании есть предложение и для тех, кто еще не сделал прививку, — комплекс анализов "Перед вакцинацией от COVID-19" поможет уточнить наличие противопоказаний и подготовиться к процедуре правильно. До 31 июля стоимость этого комплекса равна 2390 рублей без учета взятия биоматериала, срок выполнения — 1 день. Подробности — на странице исследования.

Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте "Гемотеста" или получить по электронной почте. Также на указанный при заказе номер телефона придет SMS-уведомление.

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Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

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