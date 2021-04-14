В Самарской области установлены температурные рекорды

Во вторник, 13 апреля, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Новые рекорды зафиксированы на шести метеостанциях: в Самаре столбик термометра поднялся до 22.9°С (выше предыдущего значения на 0,2°С, 1975 г.), в Клявлино - 21,7°С (1995 г. - 20°С), Челно-Вершины - 22,5°С (1975 г. - 22°С), Кинель-Черкассы, Тольятти - 23,7°С (2012 г. - 23,3°С и 1975 г. - 22,6°С соответственно), Серноводск - 23,2°С (21,7°С было в 1975 г.).
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор