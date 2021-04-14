В Самарской области установлены температурные рекорды

Во вторник, 13 апреля, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Новые рекорды зафиксированы на шести метеостанциях: в Самаре столбик термометра поднялся до 22.9°С (выше предыдущего значения на 0,2°С, 1975 г.), в Клявлино - 21,7°С (1995 г. - 20°С), Челно-Вершины - 22,5°С (1975 г. - 22°С), Кинель-Черкассы, Тольятти - 23,7°С (2012 г. - 23,3°С и 1975 г. - 22,6°С соответственно), Серноводск - 23,2°С (21,7°С было в 1975 г.).