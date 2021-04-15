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Преступления Происшествия

Двух похитительниц кошельков разыскивают в Самарской области

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полиция разыскивает двух женщин по подозрению в кражах.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным регионального ГУ МВД, 10 апреля, с 10:00 до 10:40, на территории рынка в пос. Суходол из сумки жительницы Сергиевского района украли кошелек.

Возбуждено уголовное дело по п. "в", "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы разыскиваемых:

1) На вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы до плеч, крашенные в светлый цвет, корни волос темные, была одета в темную плащевую куртку ниже колен, светлый шарф, серую шапку и темную защитную маску, которую она впоследствии сняла.

2) На вид 25-30 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, темные волосы до плеч, была одета в темную куртку до колен, светлый шарф и темную защитную маску.

Правоохранители просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях подозреваемых, сообщить информацию по телефонам: 8(84655)2-14-41, 02 (112 — с мобильных).

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