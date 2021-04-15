Двух похитительниц кошельков разыскивают в Самарской области

В Самарской области полиция разыскивает двух женщин по подозрению в кражах.
По данным регионального ГУ МВД, 10 апреля, с 10:00 до 10:40, на территории рынка в пос. Суходол из сумки жительницы Сергиевского района украли кошелек.
Возбуждено уголовное дело по п. "в", "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Приметы разыскиваемых:
1) На вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы до плеч, крашенные в светлый цвет, корни волос темные, была одета в темную плащевую куртку ниже колен, светлый шарф, серую шапку и темную защитную маску, которую она впоследствии сняла.
2) На вид 25-30 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, темные волосы до плеч, была одета в темную куртку до колен, светлый шарф и темную защитную маску.
Правоохранители просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях подозреваемых, сообщить информацию по телефонам: 8(84655)2-14-41, 02 (112 — с мобильных).
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .