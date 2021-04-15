АО "Транснефть - Приволга" завершило планово-предупредительные ремонты на девяти линейных производственно-диспетчерских (ЛПДС) и нефтеперекачивающих станциях (НПС), расположенных на территории Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей.
Во время плановой остановки работы нефтепроводов Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Куйбышев — Лисичанск и Куйбышев — Тихорецк специалисты провели средний ремонт трех единиц запорной арматуры на НПС "Самара-1", блочной комплектно-насосной станции (БКНС) "Ерзовка" и ЛПДС "Красный Яр". На БКНС "Бугуруслан" выполнили замену одной единицы запорной арматуры, а также коллекторов маслосистемы и вспомогательных трубопроводов. Реализованные мероприятия позволили повысить надежность и безопасность объектов нефтеперекачивающих станций.
В целях обновления парка насосных агрегатов проведен монтаж магистрального насоса на НПС "Самара-2". Производительность нового насоса составляет 10 тыс. куб. метров нефти в час, что для сравнения позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 116 цистернам емкостью более 86 куб. метров каждая. Новый насос — российского производства, характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Конструкцией насоса предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок их службы и снизить потери мощности. Срок эксплуатации нового насоса рассчитан на 50 лет.
В рамках плановых работ на технологических трубопроводах ЛПДС "Андреяновская", "Екатериновка" и НПС "Сатаровская" специалисты Волгоградского РНУ вырезали отводы на отключенных коллекторах и заменили участки подводящих нефтепроводов. В Саратовском РНУ подключен участок коллекторов подпорных насосных агрегатов после выноса их из зоны предстоящего строительства на НПС "Красноармейская-2".
Мероприятия выполнены в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга" в целях поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности на производственных объектах.
В планово-предупредительных ремонтах были задействованы 280 работников всех районных нефтепроводных управлений, использовалось более 120 единиц техники и специального оборудования. Работы выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда.
Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее