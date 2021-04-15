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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило планово-предупредительные ремонты на девяти линейных производственно-диспетчерских (ЛПДС) и нефтеперекачивающих станциях (НПС), расположенных на территории Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Во время плановой остановки работы нефтепроводов Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Куйбышев — Лисичанск и Куйбышев — Тихорецк специалисты провели средний ремонт трех единиц запорной арматуры на НПС "Самара-1", блочной комплектно-насосной станции (БКНС) "Ерзовка" и ЛПДС "Красный Яр". На БКНС "Бугуруслан" выполнили замену одной единицы запорной арматуры, а также коллекторов маслосистемы и вспомогательных трубопроводов. Реализованные мероприятия позволили повысить надежность и безопасность объектов нефтеперекачивающих станций.

В целях обновления парка насосных агрегатов проведен монтаж магистрального насоса на НПС "Самара-2". Производительность нового насоса составляет 10 тыс. куб. метров нефти в час, что для сравнения позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 116 цистернам емкостью более 86 куб. метров каждая. Новый насос — российского производства, характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Конструкцией насоса предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок их службы и снизить потери мощности. Срок эксплуатации нового насоса рассчитан на 50 лет.

В рамках плановых работ на технологических трубопроводах ЛПДС "Андреяновская", "Екатериновка" и НПС "Сатаровская" специалисты Волгоградского РНУ вырезали отводы на отключенных коллекторах и заменили участки подводящих нефтепроводов. В Саратовском РНУ подключен участок коллекторов подпорных насосных агрегатов после выноса их из зоны предстоящего строительства на НПС "Красноармейская-2".

Мероприятия выполнены в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга" в целях поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности на производственных объектах.

В планово-предупредительных ремонтах были задействованы 280 работников всех районных нефтепроводных управлений, использовалось более 120 единиц техники и специального оборудования. Работы выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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