16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Завод "Рейд" перейдет в собственность Арарата Назаретяна Самарский KIN.UP выставят на торги за 930 млн рублей В Самаре оспаривается приказ по охране ОКН, куда входит ТЦ "Европа" Самарский ТОЦ "Вертикаль" выставят на торги за 800 млн рублей В Сызрани продается гостиница-самострой за миллиард

Девелопмент Строительство и недвижимость

Завод "Рейд" перейдет в собственность Арарата Назаретяна

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области отменил продажу завода "Рейд-1" Ольге Шаповаловой и обязал конкурсного управляющего банкрота заключить договор купли-продажи с ИП Назаретян Арарат Карленович, сообщается в определении суда.

Фото: youtube.com/Евгений Щекин

Напомним, ЗАО "Рейд-1" находится в банкротстве уже 10 лет. Основной актив компании - земельный участок и производство на ул. Неверова. В минувшем году комплекс был выставлен на торги, по итогам которых лот ушел Ольге Шаповаловой за 49,9 млн рублей.

Как оказалось, на этот актив претендовал также Арарат Назаретян, но его представителя не допустили к торгам. Они оспорили сделку в арбитражном суде, который 14 апреля удовлетворил жалобу, обязал конкурсного управляющего ЗАО "Рейд 1" вернуть Шаповаловой деньги и заключить договор с ИП Назаретян Арарат Карленович с ценой 51,7 млн рублей.

По данным ИАС Seldon Basis, Арарат Назаретян является совладельцем 13 компаний, среди которых ООО "Строй-Пласт" (оптовая торговля автодеталями, узлами и принадлежностями), ООО "Оборудование и оснастка" (аренда и лизинг машин и оборудования промышленного и научного назначения), ООО "Глобус-пластик" (оптовая торговля автодеталями), ООО "Кампласт-Т" (производство прочих пластмассовых изделий), ООО "Кампласт-Тольятти" (аренда и управление недвижимым имуществом), ООО "Кампласт Монолит Строй" (производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве). Также ему принадлежит сызранские ООО "Сызраньпромстрой", занимающееся строительством, ООО "Каскад" (гостиница), химчистка и другие компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2