Завод "Рейд" перейдет в собственность Арарата Назаретяна

Арбитражный суд Самарской области отменил продажу завода "Рейд-1" Ольге Шаповаловой и обязал конкурсного управляющего банкрота заключить договор купли-продажи с ИП Назаретян Арарат Карленович, сообщается в определении суда.

Напомним, ЗАО "Рейд-1" находится в банкротстве уже 10 лет. Основной актив компании - земельный участок и производство на ул. Неверова. В минувшем году комплекс был выставлен на торги, по итогам которых лот ушел Ольге Шаповаловой за 49,9 млн рублей.

Как оказалось, на этот актив претендовал также Арарат Назаретян, но его представителя не допустили к торгам. Они оспорили сделку в арбитражном суде, который 14 апреля удовлетворил жалобу, обязал конкурсного управляющего ЗАО "Рейд 1" вернуть Шаповаловой деньги и заключить договор с ИП Назаретян Арарат Карленович с ценой 51,7 млн рублей.