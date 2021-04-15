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Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по развитию индустриальных парков и промышленных технопарков

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минпромторг России впервые опубликовал официальную статистику развития индустриальных парков и промышленных технопарков в России. Самарская область заняла в нем девятую строчку. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал высокую значимость инвестиционного развития региона. "Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов правительства Самарской области", — отмечал ранее глава региона.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Сегодня в Самарской области действует семь индустриальных парков и два технопарка.

"Наш регион вошел в десятку лучших субъектов страны по уровню развития промышленных и технологических парков, мы лидируем по эффективности государственно-частного партнерства. Это еще раз подтверждает высокую инвестиционную привлекательность Самарской области, слаженную работу команды правительства региона, — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Сегодня в Самарской области успешно функционируют площадки индустриальных парков "Преображенка" и "Чапаевск", технопарк "Жигулевская долина", Особая экономическая зона "Тольятти", частные индустриальные парки. Уже в этом году мы начнем осваивать территорию под вторую очередь "Преображенки". Успешность реализации инвестиционных проектов на территории региона — наш основной приоритет!".

Лидирующее положение региона среди остальных субъектов страны и успешное развитие площадок с особыми условиями для частного бизнеса подтверждается многочисленными федеральными рейтингами.

Так, по итогам 2020 года ОЭЗ "Тольятти" заняла третье место в IV Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон и вошла в топ наиболее привлекательных для инвесторов площадок России, поднявшись за год сразу на три пункта. Флагманская инвестплощадка объединяет 27 резидентов. Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Здесь активно развиваются фармацевтические, автокомпонентные производства, предприятия по созданию стройматериалов и др.

Высокие показатели эффективности демонстрирует и технопарк "Жигулевская долина". В 2020 году Ассоциация кластеров и технопарков России опубликовала V Национальный рейтинг технопарков страны, отметив в нем самых эффективных и быстроразвивающихся игроков инновационного кластера. В рейтинге участвовали 169 технопарков из 22 субъектов РФ. Технопарк "Жигулевская долина" занял третье место по показателю "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка" (свыше 110%). Сегодня здесь действует более 240 резидентов, которые уже создали 2 тысячи рабочих мест.

Площадки индустриальных парков готовы предоставить инвесторам земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы и преференции, а также поддержку региональных властей. Резиденты, разместившие в действующих промпарках "Преображенка" и "Чапаевск" свои производства и логистические центры, создали уже 4,6 тыс. рабочих мест. Скоро заработает распределительный центр "Почты России", на котором будет трудоустроено более тысячи человек.

Успешное развитие индустриальных парков региона отмечается федеральным центром — Самарская область получила дополнительные средства на инфраструктуру индустриального парка "Преображенка". Они пойдут на возмещение средств, потраченных на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных и промышленных технических парков. Самарской области уже выделены более 50,4 млн рублей, в 2021 году возмещение затрат составит более 74,5 млн рублей.

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