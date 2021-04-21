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Работа и Кадры

В Самарской области выросло количество резюме по рабочим профессиям

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За год в Самарской области на 23% выросло количество размещенных резюме представителей рабочих профессий. Такие выводы сделали аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, изучив резюме, размещенные в марте этого года.

Средняя ожидаемая зарплата рабочих составила 40,8 тыс. руб. при среднем зарплатном предложении – 35 тыс. рублей.

По стране в целом количество резюме рабочих также выросло – на 31%.

В целом количество резюме в Самарской области увеличилось на 2% к марту прошлого года, а зарплатные ожидания жителей региона составили 37,1 тысяч рублей.

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