В Самарской области выросло количество резюме по рабочим профессиям

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За год в Самарской области на 23% выросло количество размещенных резюме представителей рабочих профессий. Такие выводы сделали аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, изучив резюме, размещенные в марте этого года.