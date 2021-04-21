Skypro выяснил, какие навыки необходимы для успешной карьеры в Самаре

Умение работать в команде — самый востребованный профессиональный навык в Самаре. Оно упоминается в трети городских вакансий, выяснил онлайн-университет навыков и профессий Skypro от компании Skyeng. В построении карьеры самарцам также помогут грамотность и умение хорошо продавать.

В апреле 2021 г. Skypro проанализировала базу из более 10 тыс. вакансий, чтобы выяснить, какие профессиональные навыки востребованы в Самаре больше всего. Оказалось, что лидирует умение работать в команде — его указывают 33% работодателей. В среднем по России этот навык также занимает первое место.

На второе место по Самаре (как и по России в целом) вышло умение свободно пользоваться компьютером, которое высоко ценят 32% компаний. На третьем месте в Самаре навык эффективных продаж (24%). В среднем по стране умение хорошо продавать выделяют в качестве необходимого навыка более четверти работодателей (28%).

Грамотность в Самаре ценит примерно каждая пятая компания (22%). Вероятно, для самарцев этот навык входит в число само собой разумеющихся и не всегда отдельно выделяется в описании вакансий. В среднем по России умение грамотно писать и говорить считается четвертым по востребованности навыком, о нем упоминают ровно четверть работодателей (25%).

Пятерку самых ценных профессиональных умений в Самаре, как и в среднем по России, замыкает искусство правильного ведения переговоров. В городе на него особо обращает внимание каждый пятый работодатель (21%).

"Чем больше у человека профессиональных навыков, тем выше его шансы найти интересную и высокооплачиваемую работу. Однако пока общий уровень компетенций в стране довольно низкий, поскольку государственное образование не успевает следить за меняющимися запросами рынка и в итоге не дает студентам того, что будет востребовано в реальной жизни. Необходимо создать в России систему качественного дополнительного профессионального образования, которая будет давать максимум полезных навыков за минимум времени, — говорит Харитон Матвеев, CEO Skypro и сооснователь Skyeng. — Поэтому мы запустили собственный онлайн-университет digital профессий Skypro, в котором преподают сильные практики из числа бизнес-элиты России. Студенты будут получать личные планы развития, глубокую обратную связь и помощь в трудоустройстве после окончания Skypro".