16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Богатырев: Президент поставил задачу направить новые технологии на службу интересам граждан Марина Сидухина: Президент назвал конкретные меры поддержки семей Ирина Долгополова: Было важно услышать от президента благодарность волонтерам, работавшим в период пандемии Обращение главы государства станет ориентиром для развития Стратегии социально-экономического развития губернии В ПФО обсудили новые подходы и методы защиты прав журналистов

Федеральная власть Власть и политика

Марина Сидухина: Президент назвал конкретные меры поддержки семей

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 10
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина отметила, что находится под впечатлением от послания президента Федеральному собранию РФ. 95% выступления было посвящено внутренней политике — это значит, что именно она является приоритетом государства.

В этом году послание носит яркий социальный характер. Президент, в частности, озвучил основные направления развития здравоохранения — модернизацию первичного звена, диспансеризацию, профосмотры, борьбу с сердечными недугами и онкозаболеваниями.

"Главой государства сделан упор на устойчивое развитие первичного звена. И этот курс поддерживает наш губернатор. К примеру, в регионе, по инициативе Дмитрия Азарова, уже идет обновление парка автомобилей скорой помощи — на этом сегодня сделал акцент президент. В ближайшие три года в сельскую местность, поселки городского типа и малые города страны по всей стране дополнительно будет направлено 5 000 новых скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи", — подчеркнула Марина Сидухина.

В социальной политике государства приоритетом определена демография. "Сбережение народа — самое главное для каждого руководителя страны. И в послании названы реперные точки, которые позволят выйти из сложившейся демографической ситуации, определены те категории семей и детей, которые нуждаются в наибольшей защите государства. Это прямая поддержка семей с детьми, где есть только мама или папа. Это новые ежемесячные выплаты женщинам за постановку на учет на ранних сроках беременности. Это полная оплата больничного листа родителям дошкольников. 50% компенсации родителям детей, которые будут отдыхать в лагерях. В нашем регионе 54 базы отдыха будут принимать юных самарцев с 1 июня, и такая компенсация станет хорошим подспорьем для семей с детьми. Все школьники будет охвачены единовременными выплатами, даже будущие первоклассники смогут их получить к 1 сентября", — рассказала Марина Сидухина и напомнила, что президент дал поручение Правительству РФ подготовить к 1 июля целостную систему поддержки семей с детьми.

"К работе подключатся и регионы. Когда определяются столь масштабные стратегические задачи — это говорит о том, что курс взят не на один или два года, а задаёт именно вектор развития страны", — подчеркнула Марина Сидухина.

Напомним, 21 апреля Президент России Владимир Путин в 17-й раз обратился с посланием Федеральному собранию РФ. За речью главы государства, определяющей развитие регионов страны на ближайший год, в Самарской области внимательно следили депутаты, активисты "Единой России", общественники и волонтеры.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2