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Общество

В выходные в Самарской области возможны грозы

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в Самарской области в выходные грозы.

В пятницу, 23 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем переменная облачность. На юге области небольшой дождь.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 12...17 °C.

В субботу, 24 апреля, ночью переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 м/с.
Температура воздуха 5...10 °C. Днем переменная облачность. Кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер южный 6-11 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 11...16 °C.

В воскресенье, 25 апреля, ночью переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 5...10 °C. Днем переменная облачность. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 11...16 °C.

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