В выходные в Самарской области возможны грозы

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в Самарской области в выходные грозы.
В пятницу, 23 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем переменная облачность. На юге области небольшой дождь.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 12...17 °C.
В субботу, 24 апреля, ночью переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 м/с.
Температура воздуха 5...10 °C. Днем переменная облачность. Кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер южный 6-11 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 11...16 °C.
В воскресенье, 25 апреля, ночью переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 5...10 °C. Днем переменная облачность. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 11...16 °C.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор