Площадка НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в Тольятти работает 8 лет без случаев травматизма

Нулевой уровень травм поддерживается с 2013 года — за этот период времени на предприятии не было зафиксировано ни одного несчастного случая. Такого результата удалось добиться, соблюдая семь "золотых правил" концепции Vision Zero.

Несмотря на то что формально НПП "ПОЛИПЛАСТИК" пока не присоединился к концепции Vision Zero, "золотые правила" данной системы активно внедряются на производственных площадках компании. "Концепция предполагает осознанную ответственность за безопасность труда не только тех, кто по должности занимается этими вопросами, но и всех участников производственного процесса. Приветствуется личный пример соблюдения техники безопасности, любые инициативы, которые помогают снизить риск получения травмы", — говорит Александр Павлов, генеральный директор НПП "ПОЛИПЛАСТИК".

Именно в рамках таких инициатив на карах, работающих на территории производственной площадки в Тольятти, недавно появились дополнительные синие прожекторы. Они издалека предупреждают о появлении погрузчика и тех, кто находится впереди машины, и тех, кто сзади.

Александр Павлов, генеральный директор НПП "ПОЛИПЛАСТИК"

Новые идеи работают параллельно с традиционными, проверенными методами. Инструктажи по технике безопасности проводятся не только при приеме на работу и первом выходе на производство, но и повторно: с периодичностью каждый квартал для рабочих специальностей и каждые полгода для ИТР. Предприятие обеспечивает сотрудников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. В 2020 году почти 6 млн рублей было направлено на приобретение респираторов, масок, защитных наушников и противошумовых вкладышей, очков, щитков для глаз, перчаток и рукавиц для работников производственных площадок НПП "ПОЛИПЛАСТИК".

Немаловажное значение в системе предупреждения травматизма имеет и здоровье сотрудников, поэтому компания оплачивает медосмотры работников и выдает молоко для поддержания здоровья. Также для сотрудников производственной площадки в Тольятти арендуется бассейн.

На предприятии считают, что существующая система предупреждения травматизма работает достаточно хорошо для того, чтобы и в дальнейшем поддерживать нулевой уровень производственного травматизма.