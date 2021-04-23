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Экономика и бизнес

Площадка НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в Тольятти работает 8 лет без случаев травматизма

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нулевой уровень травм поддерживается с 2013 года — за этот период времени на предприятии не было зафиксировано ни одного несчастного случая. Такого результата удалось добиться, соблюдая семь "золотых правил" концепции Vision Zero.

Фото: предоставлено НПП "Полипластик"

Несмотря на то что формально НПП "ПОЛИПЛАСТИК" пока не присоединился к концепции Vision Zero, "золотые правила" данной системы активно внедряются на производственных площадках компании. "Концепция предполагает осознанную ответственность за безопасность труда не только тех, кто по должности занимается этими вопросами, но и всех участников производственного процесса. Приветствуется личный пример соблюдения техники безопасности, любые инициативы, которые помогают снизить риск получения травмы", — говорит Александр Павлов, генеральный директор НПП "ПОЛИПЛАСТИК".

Именно в рамках таких инициатив на карах, работающих на территории производственной площадки в Тольятти, недавно появились дополнительные синие прожекторы. Они издалека предупреждают о появлении погрузчика и тех, кто находится впереди машины, и тех, кто сзади.

Александр Павлов, генеральный директор НПП "ПОЛИПЛАСТИК"

Новые идеи работают параллельно с традиционными, проверенными методами. Инструктажи по технике безопасности проводятся не только при приеме на работу и первом выходе на производство, но и повторно: с периодичностью каждый квартал для рабочих специальностей и каждые полгода для ИТР. Предприятие обеспечивает сотрудников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. В 2020 году почти 6 млн рублей было направлено на приобретение респираторов, масок, защитных наушников и противошумовых вкладышей, очков, щитков для глаз, перчаток и рукавиц для работников производственных площадок НПП "ПОЛИПЛАСТИК".

Немаловажное значение в системе предупреждения травматизма имеет и здоровье сотрудников, поэтому компания оплачивает медосмотры работников и выдает молоко для поддержания здоровья. Также для сотрудников производственной площадки в Тольятти арендуется бассейн.

На предприятии считают, что существующая система предупреждения травматизма работает достаточно хорошо для того, чтобы и в дальнейшем поддерживать нулевой уровень производственного травматизма.

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