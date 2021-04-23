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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" определило лучшее подразделение по охране труда за 2020 год

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса на звание "Лучшее подразделение по охране труда" по результатам работы в минувшем году.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Конкурс проводится ежегодно и является частью кадровой политики предприятия, подведение итогов приурочено к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля. Цель — привлечение внимания работников к необходимости исполнения требований безопасности, предотвращение случаев производственного травматизма, улучшение условий труда, повышение уровня культуры производства.

Результаты были подведены в дистанционном режиме. Конкурсная комиссия учитывала своевременность проведения инструктажей и проверки знаний, соблюдение режима труда и отдыха, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, проведение специальной оценки условий труда, организацию медицинских осмотров. Большое внимание уделялось контролю и улучшению состояния оборудования и приспособлений для безопасного производства работ. Кроме того, при подведении итогов минувшего года учитывался еще один важный критерий — работа в области нераспространения коронавирусной инфекции.

Победителем признан коллектив Базы производственного обслуживания Бугурусланского РНУ. Второе место заняли работники нефтеперекачивающей станции (НПС) "Сатаровская" Волгоградского РНУ, третье место — у коллектива НПС "Покровская" Самарского РНУ.

В АО "Транснефть — Приволга" внедрена система управления охраной труда, на постоянной основе реализуются мероприятия по развитию культуры безопасности, улучшению условий труда, повышению компетентности специалистов по охране труда. Кроме того, предприятие организует непрерывный процесс обучения и повышения квалификации сотрудников в области охраны труда.

Результаты работы в области охраны труда ежегодно оцениваются при проведении внешних аудитов на соответствие системы управления охраной труда требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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