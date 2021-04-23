АО "Транснефть - Приволга" определило лучшее подразделение по охране труда за 2020 год

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса на звание "Лучшее подразделение по охране труда" по результатам работы в минувшем году.

Конкурс проводится ежегодно и является частью кадровой политики предприятия, подведение итогов приурочено к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля. Цель — привлечение внимания работников к необходимости исполнения требований безопасности, предотвращение случаев производственного травматизма, улучшение условий труда, повышение уровня культуры производства.

Результаты были подведены в дистанционном режиме. Конкурсная комиссия учитывала своевременность проведения инструктажей и проверки знаний, соблюдение режима труда и отдыха, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, проведение специальной оценки условий труда, организацию медицинских осмотров. Большое внимание уделялось контролю и улучшению состояния оборудования и приспособлений для безопасного производства работ. Кроме того, при подведении итогов минувшего года учитывался еще один важный критерий — работа в области нераспространения коронавирусной инфекции.

Победителем признан коллектив Базы производственного обслуживания Бугурусланского РНУ. Второе место заняли работники нефтеперекачивающей станции (НПС) "Сатаровская" Волгоградского РНУ, третье место — у коллектива НПС "Покровская" Самарского РНУ.