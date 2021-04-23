АО "Транснефть - Приволга" определило лучшее подразделение по охране труда за 2020 год

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса на звание "Лучшее подразделение по охране труда" по результатам работы в минувшем году.
Конкурс проводится ежегодно и является частью кадровой политики предприятия, подведение итогов приурочено к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля. Цель — привлечение внимания работников к необходимости исполнения требований безопасности, предотвращение случаев производственного травматизма, улучшение условий труда, повышение уровня культуры производства.
Результаты были подведены в дистанционном режиме. Конкурсная комиссия учитывала своевременность проведения инструктажей и проверки знаний, соблюдение режима труда и отдыха, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, проведение специальной оценки условий труда, организацию медицинских осмотров. Большое внимание уделялось контролю и улучшению состояния оборудования и приспособлений для безопасного производства работ. Кроме того, при подведении итогов минувшего года учитывался еще один важный критерий — работа в области нераспространения коронавирусной инфекции.
Победителем признан коллектив Базы производственного обслуживания Бугурусланского РНУ. Второе место заняли работники нефтеперекачивающей станции (НПС) "Сатаровская" Волгоградского РНУ, третье место — у коллектива НПС "Покровская" Самарского РНУ.
В АО "Транснефть — Приволга" внедрена система управления охраной труда, на постоянной основе реализуются мероприятия по развитию культуры безопасности, улучшению условий труда, повышению компетентности специалистов по охране труда. Кроме того, предприятие организует непрерывный процесс обучения и повышения квалификации сотрудников в области охраны труда.
Результаты работы в области охраны труда ежегодно оцениваются при проведении внешних аудитов на соответствие системы управления охраной труда требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.