В АО "Транснефть - Приволга" подведены итоги первого этапа конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии — 2021" среди работников предприятия.
Мероприятие проходило с 19 по 23 апреля 2021 года на рабочих площадках Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ), Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) и Новокуйбышевского учебного комбината в условиях строгого выполнения мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.
В программу соревнований были включены конкурсы представителей 8 рабочих специальностей: трубопроводчик линейный, электрогазосварщик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту технологических установок, лаборант химического анализа, оператор товарный, электромонтер, оператор нефтеперекачивающих станций — всего 115 человек.
Конкурсанты традиционно соревновались в двух этапах: отвечали на теоретические вопросы и демонстрировали профессионализм на практике. При этом тестовые задания выявляли уровень подготовки участника не только по его специальности, но и в сферах охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
Конкурс профессионального мастерства — важный элемент кадровой политики АО "Транснефть - Приволга". В числе основных задач мероприятия — повышение профессионального мастерства работников, актуализация требований к соблюдению правил безопасности, формирование корпоративной культуры и благоприятного социально-психологического климата в коллективе.
Победители первого этапа представят свои филиалы в конкурсе "Лучший по профессии" на уровне АО "Транснефть - Приволга", который пройдет в мае 2021 года.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее