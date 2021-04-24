В АО "Транснефть - Приволга" подведены итоги первого этапа конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии — 2021" среди работников предприятия.

Мероприятие проходило с 19 по 23 апреля 2021 года на рабочих площадках Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ), Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) и Новокуйбышевского учебного комбината в условиях строгого выполнения мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В программу соревнований были включены конкурсы представителей 8 рабочих специальностей: трубопроводчик линейный, электрогазосварщик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту технологических установок, лаборант химического анализа, оператор товарный, электромонтер, оператор нефтеперекачивающих станций — всего 115 человек.

Конкурсанты традиционно соревновались в двух этапах: отвечали на теоретические вопросы и демонстрировали профессионализм на практике. При этом тестовые задания выявляли уровень подготовки участника не только по его специальности, но и в сферах охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

Конкурс профессионального мастерства — важный элемент кадровой политики АО "Транснефть - Приволга". В числе основных задач мероприятия — повышение профессионального мастерства работников, актуализация требований к соблюдению правил безопасности, формирование корпоративной культуры и благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

Победители первого этапа представят свои филиалы в конкурсе "Лучший по профессии" на уровне АО "Транснефть - Приволга", который пройдет в мае 2021 года.