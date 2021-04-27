Команда АО "Транснефть - Приволга" заняла первое место в IV олимпиаде среди специалистов по охране труда Самарской области.

Олимпиада была организована администрацией г. о. Самара в рамках выставки — форума "Энергетика и ЖКХ — 2021" и приурочена к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля. В мероприятии вместе с представителями АО "Транснефть - Приволга" участвовали сборные команды, представлявшие крупные промышленные предприятия Самарской области. В составе каждой команды выступали пять специалистов по охране труда.

В программу олимпиады входили четыре основных задания: определение нарушений в области охраны труда по видеофрагментам, порядок расследования несчастных случаев на производстве, применение средств индивидуальной защиты, организация первой доврачебной помощи.

Работники АО "Транснефть - Приволга" показали хорошие знания и одержали победу, набрав максимальное количество баллов.

Ранее сборная команда предприятия уже становилась победителем олимпиады среди специалистов по охране труда Самарской области в 2018 и 2019 годах.