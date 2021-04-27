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Работники АО "Транснефть - Приволга" заняли первое место в олимпиаде специалистов по охране труда Самарской области

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда АО "Транснефть - Приволга" заняла первое место в IV олимпиаде среди специалистов по охране труда Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Олимпиада была организована администрацией г. о. Самара в рамках выставки — форума "Энергетика и ЖКХ — 2021" и приурочена к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля. В мероприятии вместе с представителями АО "Транснефть - Приволга" участвовали сборные команды, представлявшие крупные промышленные предприятия Самарской области. В составе каждой команды выступали пять специалистов по охране труда.

В программу олимпиады входили четыре основных задания: определение нарушений в области охраны труда по видеофрагментам, порядок расследования несчастных случаев на производстве, применение средств индивидуальной защиты, организация первой доврачебной помощи.

Работники АО "Транснефть - Приволга" показали хорошие знания и одержали победу, набрав максимальное количество баллов.

Ранее сборная команда предприятия уже становилась победителем олимпиады среди специалистов по охране труда Самарской области в 2018 и 2019 годах.

В 2020 году на реализацию мероприятий в области охраны труда АО "Транснефть - Приволга" направило почти 370 млн рублей. В числе основных мероприятий — обеспечение работников современными средствами защиты для безопасного производства работ и сохранения здоровья, проведение инструктажей, контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение периодических медицинских осмотров и профилактической вакцинации. В минувшем году предприятие выполнило специальную оценку условий труда на 1241 рабочем месте, организовало обучение 1990 работников общества, в том числе на курсах целевого назначения с изучением вопросов охраны труда и безопасной организации проведения работ.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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