Команда АО "Транснефть - Приволга" заняла первое место в IV олимпиаде среди специалистов по охране труда Самарской области.
Олимпиада была организована администрацией г. о. Самара в рамках выставки — форума "Энергетика и ЖКХ — 2021" и приурочена к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля. В мероприятии вместе с представителями АО "Транснефть - Приволга" участвовали сборные команды, представлявшие крупные промышленные предприятия Самарской области. В составе каждой команды выступали пять специалистов по охране труда.
В программу олимпиады входили четыре основных задания: определение нарушений в области охраны труда по видеофрагментам, порядок расследования несчастных случаев на производстве, применение средств индивидуальной защиты, организация первой доврачебной помощи.
Работники АО "Транснефть - Приволга" показали хорошие знания и одержали победу, набрав максимальное количество баллов.
Ранее сборная команда предприятия уже становилась победителем олимпиады среди специалистов по охране труда Самарской области в 2018 и 2019 годах.
В 2020 году на реализацию мероприятий в области охраны труда АО "Транснефть - Приволга" направило почти 370 млн рублей. В числе основных мероприятий — обеспечение работников современными средствами защиты для безопасного производства работ и сохранения здоровья, проведение инструктажей, контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение периодических медицинских осмотров и профилактической вакцинации. В минувшем году предприятие выполнило специальную оценку условий труда на 1241 рабочем месте, организовало обучение 1990 работников общества, в том числе на курсах целевого назначения с изучением вопросов охраны труда и безопасной организации проведения работ.