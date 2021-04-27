Сотрудники Куйбышевского НПЗ приняли участие в акции "Зеленая весна"

Заводчане собрали десятки тонн мусора и отсортировали его для дальнейшей утилизации.
Не первый год самарские нефтепереработчики участвуют во Всероссийской экологической акции "Зеленая весна", которая проводится Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского.
Территорию на границе промышленного и жилого участков Куйбышевского района заводчане традиционно считают подшефной. Ежегодно сотрудники Куйбышевского НПЗ очищают ее от опавшей листвы, мусора и сухостоя. Пластиковые бутылки и крышки собирались отдельно для последующей отправки на переработку.
Этот субботник далеко не последний в череде акций по благоустройству Куйбышевского района. В планах у КНПЗ не только навести порядок на улицах и скверах района, но и высадить здесь деревья, провести экологические уроки и мастер-классы в детских садах и школах.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее