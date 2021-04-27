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Кино Культура

29 апреля в прокат выходит фильм "Девятаев"

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фильм о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве можно будет посмотреть начиная с четверга, 29 апреля, в Мягком кинотеатре.

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь — на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с "оружием возмездия" Третьего рейха на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег в военной истории.

Возрастное ограничение 12+.

Посмотреть фильм можно в Мягком кинотеатре.

Билеты в приложении appmsk.comfortkino.ru и на сайте

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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