29 апреля в прокат выходит фильм "Девятаев"

Фильм о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве можно будет посмотреть начиная с четверга, 29 апреля, в Мягком кинотеатре.

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь — на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с "оружием возмездия" Третьего рейха на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег в военной истории.

Возрастное ограничение 12+.

Посмотреть фильм можно в Мягком кинотеатре.

Билеты в приложении appmsk.comfortkino.ru и на сайте

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