Дмитрий Богданов озвучил рейтинг лучших муниципальных образований в реализации нацпроектов

Итоги подведены 27 апреля в ходе семинара-совещания с главами муниципальных образований региона под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Лидерами в реализации национальных проектов стали города Кинель, Жигулевск, Похвистнево и Новокуйбышевск. Среди муниципальных районов — Шигонский, Ставропольский и Похвистневский.

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов выступил с развернутым докладом о ключевых вопросах координации работы с муниципальными образованиями Самарской области.

По итогам работы муниципалитетов в прошлом году региональным проектным офисом сформирован рейтинг муниципальных образований по исполнению доведенных показателей региональных составляющих федеральных проектов. "В рейтинге участвуют шесть нацпроектов, по которым учитывается уровень достижения 32 показателей с учетом полномочий органов местного самоуправления. В том числе принимается во внимание сопровождение нацпроектов с точки зрения информирования граждан", — подчеркнул министр.

Таким образом, первое место среди городских округов занял Кинель, Шигонский оказался лидером среди муниципальных районов.

Особое внимание министр уделил теме предпринимательства и развития инвестиционного климата в муниципалитетах.

"Мы регулярно проводим встречи с ответственными за развитие предпринимательства от муниципалитетов, где информируем о действующих мерах поддержки. Для оперативного взаимодействия в режиме онлайн используется специальный чат в мобильном мессенджере, где происходит обмен мнениями, даются ответы на вопросы представителей муниципалитетов по реализации нацпроекта "МСП", — рассказал Богданов.

Обращаясь к коллегам из муниципалитетов, министр подчеркнул основные точки взаимодействия органов местного самоуправления с региональной инфраструктурой поддержки предпринимательства и министерством в целом: "Прошу осуществлять непрерывное и своевременное информирование предпринимателей о мерах господдержки. Со своей стороны, мы ежемесячно предоставляем макеты, информационные поводы и материалы для размещения в муниципальных СМИ, на сайтах и интернет-ресурсах, в предпринимательских группах в социальных сетях, в качестве наружной рекламы и других форматов оповещения бизнес-сообщества".

Отдельное внимание слушателей было обращено на помощь действующим и начинающим предпринимателям, а также самозанятым гражданам в оказании им финансовой поддержки. Гарантийный фонд Самарской области, докапитализированный в прошлом году по поручению главы региона Дмитрия Азарова, способен оказать финансовую поддержку любому виду бизнеса в самом широком диапазоне выделения средств.

По словам министра, активное взаимодействие с Информационно-консалтинговым агентством Самарской области поможет обеспечить поддержку предпринимателям по важным, насущным проблемам. "ИКАСО готово оказывать консультационные услуги по интересующим бизнес вопросам. Прошу обеспечить проведение на территории курируемого муниципального образования не менее двух выездных консультационных мероприятий с наполняемостью не менее 30 человек".

Богданов призвал участников семинара продолжить работу с предпринимателями, отвечающими критериям отнесения к социальному предпринимательству, а также обеспечить информирование Центра поддержки экспорта об экспортно ориентированных предпринимателях на муниципальных территориях, заинтересованных в экспорте продукции. "В прошлом году начинающие экспортеры продали свои товары за пределы страны на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Эта мера поддержки работает, мы готовы обучать и сопровождать как начинающих, так и действующих экспортеров", — заверил министр.

Участникам отдельно проговорили аспекты по проведению акселерационных и обучающих мероприятий для предпринимателей в Самарской области и акцентировали внимание на необходимости возобновить работу межведомственных комиссий по легализации "теневого" сектора экономики на ежемесячной основе.

"Хочу особо отметить, что федеральным центром регулярно пересматриваются показатели нацпроекта "МСП" в сторону увеличения, что требует от нас с вами совместных и слаженных действий в условиях непрерывно возрастающих темпов работы", — резюмировал доклад Дмитрий Богданов.