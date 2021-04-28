ВСК стала страховым партнером мультифункциональной платформы спортивно-массовых мероприятий "Russia Running".
Благодаря этой синергии у профессионалов и любителей спорта есть возможность приобрести в личном кабинете на сайте платформы сразу полный набор услуг, включая страховой полис, для участия в выбранном спортивном событии. На платформе представлено более 200 спортивных мероприятий.
Платформа "Russia Running" — современное высокотехнологичное мультифункциональное ИТ-решение. RussiaRunning оказывает всестороннюю технологическую и маркетинговую поддержку организаторам спортивно-массовых событий и предоставляет исчерпывающий набор персональных услуг для участников этих событий.
ВСК освежил взгляд на привычное страхование и также предлагает для спортсменов годовые полисы с полезными медицинскими сервисами.
В рамках сотрудничества ВСК предлагает три вида страховой защиты:
- полис "Базовый" включает страхование от несчастных случаев, его можно приобрести как на один день проведения мероприятия, так и на год.
- "Расширенный" помимо страхования от НС предполагает оказание экстренной медицинской помощи в случае травм и внезапного острого заболевания.
- "Премиум" дополнен услугами телемедицины с круглосуточной онлайн-консультацией врачей.
"Мы поддерживаем тренд на активный образ жизни. Корпоративная команда ВСК регулярно участвует в спортивных состязаниях. И в преддверии длительного атлетического сезона мы реализуем проекты, направленные на повышение удобства участия в профильных мероприятиях. При регистрации на большинство крупных спортивных событий спортсмены могут сразу приобрести не только страховую защиту от несчастных случаев в личном кабинете, но и получить дополнительные онлайн-сервисы, например, услуги телемедицины. Мы стремимся оптимизировать время участников соревнований, затраченное на организационные вопросы, и предлагаем удобный формат оформления страховой защиты в режиме "одного окна". Теперь атлеты могут полностью посвятить себя подготовке к соревнованиям", — отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.
"Наша платформа — это площадка, которая объединяет представителей бегового сообщества из России и зарубежья. Сегодня мы активно развиваем беговую культуру и хотим, чтобы здоровый образ жизни стал нормой для каждого. При этом мы вкладываем в понятие здорового образа жизни не только здоровье, но и безопасность любителей бега во время тренировок и на событиях. Любой вид спорта травмоопасен, поэтому так важно иметь надежную страховку ВСК на случай непредвиденной ситуации", — рассказал Григорий Кричмара, со-основатель и генеральный директор RussiaRunning.Services.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.