В Самарском регионе начался сев яровых

В посевную кампанию-2021 включились хозяйства всех муниципальных районов Самарской области. По состоянию на 28 апреля засеяно свыше 56 тыс. га яровых культур, в том числе 22,7 тыс. га — ячменя, 14,1 тыс. га — овса, 4,2 тыс. га — пшеницы.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, наиболее активную работу ведут предприятия Ставропольского района. Здесь яровой сев проведен на 9,6 тыс. га. Почти по 5 тыс. га засеяли хозяйства Безенчукского и Приволжского районов. Задействовано более 200 единиц посевных агрегатов.

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции — часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Своевременное и качественное проведение всего комплекса агротехнических работ позволило в 2020 году, в том числе за счет озимых культур, достичь рекордных результатов. Впервые за последние 30 лет сельхозтоваропроизодвителями губернии было собрано свыше 2,9 млн. тонн зерна.

В этом году яровой сев планируется провести на площади 1,5 млн. га. Это позволит увеличить общий зерновой клин (яровые и озимые) по сравнению с уровнем 2020 года на 26,7 тыс. га. Прогнозируется, что общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий составит 2154 тыс. га.

Специализированными хозяйствами региона ведется посадка картофеля и овощей. Общая площадь под ними в текущем году должна достичь 7,5 тыс. га. В настоящее время посажено более 900 га картофеля и 470 га овощей.

Вместе с тем, аграрии региона продолжают работу по внесению минеральных удобрений. Подкормка озимых культур произведена на площади 430 тыс. га, а под яровой сев минеральные удобрения внесены на 105 тыс. га. Боронование зяби завершено на площади 1,350 млн га, начата обработка паров, а также защита растений от вредителей, болезней и сорняков.