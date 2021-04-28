16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском регионе начался сев яровых В правительстве обсудили ход весенних полевых работ Аграрии обратились к президенту по ситуации с банкротством "Солнечных продуктов" Как сельскохозяйственные гранты помогают самарским фермерам Качественные семена яровых и озимых культур от "Возрождение 98"

Растениеводство АПК и пищепром

В Самарском регионе начался сев яровых

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В посевную кампанию-2021 включились хозяйства всех муниципальных районов Самарской области. По состоянию на 28 апреля засеяно свыше 56 тыс. га яровых культур, в том числе 22,7 тыс. га — ячменя, 14,1 тыс. га — овса, 4,2 тыс. га — пшеницы.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, наиболее активную работу ведут предприятия Ставропольского района. Здесь яровой сев проведен на 9,6 тыс. га. Почти по 5 тыс. га засеяли хозяйства Безенчукского и Приволжского районов. Задействовано более 200 единиц посевных агрегатов.

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции — часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Своевременное и качественное проведение всего комплекса агротехнических работ позволило в 2020 году, в том числе за счет озимых культур, достичь рекордных результатов. Впервые за последние 30 лет сельхозтоваропроизодвителями губернии было собрано свыше 2,9 млн. тонн зерна.

В этом году яровой сев планируется провести на площади 1,5 млн. га. Это позволит увеличить общий зерновой клин (яровые и озимые) по сравнению с уровнем 2020 года на 26,7 тыс. га. Прогнозируется, что общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий составит 2154 тыс. га.

Специализированными хозяйствами региона ведется посадка картофеля и овощей. Общая площадь под ними в текущем году должна достичь 7,5 тыс. га. В настоящее время посажено более 900 га картофеля и 470 га овощей.

Вместе с тем, аграрии региона продолжают работу по внесению минеральных удобрений. Подкормка озимых культур произведена на площади 430 тыс. га, а под яровой сев минеральные удобрения внесены на 105 тыс. га. Боронование зяби завершено на площади 1,350 млн га, начата обработка паров, а также защита растений от вредителей, болезней и сорняков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2