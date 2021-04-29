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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку флота к периоду навигации

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку флота к навигационному периоду. В составе флота предприятия — специализированные плавсредства — 4 судна-нефтесборщика, 15 бонопостановщиков, а также 19 маломерных судов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Флот предприятия задействован в решении сезонных производственных задач, направленных на повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов. Суда используются для мониторинга состояния подводных переходов магистральных трубопроводов через водные преграды, в том числе на крупных реках — Волга, Дон и Хопер. Эксплуатация плавсредств позволяет оперативно доставлять ремонтные бригады в труднодоступные места назначения, в том числе в период прохождения весеннего паводка.

В ходе мероприятий, проводимых в межнавигационный период, выполнено профилактическое обслуживание и необходимый ремонт корпусов маломерных судов, их двигателей, а также узлов и механизмов, навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализаций. Все суда зарегистрированы в Российском речном регистре и государственной инспекции по маломерным судам и прошли процедуру технического осмотра контролирующими органами.

Каждое судно укомплектовано средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Перед началом навигационного периода экипажи прошли медицинское освидетельствование.

После официального открытия навигации в каждом из регионов работы предприятия в начале мая суда будут приняты в сезонную эксплуатацию на весь навигационный период 2021 г.

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Последние комментарии

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