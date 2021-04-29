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Губернатор Власть и политика

В агропромышленном парке "Самара" построят третью очередь

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 апреля, Дмитрий Азаров провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, где был рассмотрен вопрос о создании рабочей группы при Совете по инвестициям по развитию экспортной деятельности в регионе.

Это позволит координировать работу по созданию благоприятных условий для развития экспортного потенциала, снизить административные барьеры для предприятий-экспортеров.

О концепции регионального портала технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры рассказал министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов. Региональный портал — электронная площадка, призванная оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы технологического присоединения для всех его участников. Глава региона поручил структурировать и ускорить работу по созданию "единого окна".

В ходе совещания к обсуждению был представлен инвестиционный проект по созданию туристического комплекса на территории Клявлинского муниципального района. Инвестор рассказал про запланированный гостиничный spa-комплекс, строительство рыбоводческого хозяйства. В эко-отеле смогут отдохнуть гости и из других регионов России, но для жителей Самарской области будет предусмотрена скидка в 20%.

"Это очень интересный проект, — отметил губернатор, — Много уже сделано. Радует, что такой проект  реализуется в достаточно отдаленном от Самары районе. Там рядом три соседних региона, инвесторы понимают, как и кого туда привлекать. Хороший просчет проекта".

Также одобрение Совета получил и проект по увеличению площади "Агропромышленного парка "Самара"  путем строительства 3-ей очереди.

"Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

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