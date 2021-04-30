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Спорт

Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, объект начнет работать уже в 2021 году. На открытие приглашен министр спорта России.

"Событием осени этого года станет открытие Дворца спорта в Самаре. Когда-то прежний дворец снесли, хотя еще ни денег не было, ни проекта, ни понимания, что и как делать на его месте, — отметил глава региона. — Мы доработали проект, получили дополнительные федеральные средства для того, чтобы ускорить строительство и ввести Дворец спорта в эксплуатацию не в 2022 году, а в 2021 году", — сообщил губернатор.

Глава региона также отметил, что принято решение о присвоении спортобъекту имени великого советского артиста — Владимира Высоцкого, первый массовый концерт которого когда-то прошел в Куйбышеве, и именно в старом здании Дворца спорта. С такой инициативой к Дмитрию Азарову обратились ветераны клуба авторской песни имени Валерия Грушина и получили поддержку.

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