Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
По словам губернатора, объект начнет работать уже в 2021 году. На открытие приглашен министр спорта России.
"Событием осени этого года станет открытие Дворца спорта в Самаре. Когда-то прежний дворец снесли, хотя еще ни денег не было, ни проекта, ни понимания, что и как делать на его месте, — отметил глава региона. — Мы доработали проект, получили дополнительные федеральные средства для того, чтобы ускорить строительство и ввести Дворец спорта в эксплуатацию не в 2022 году, а в 2021 году", — сообщил губернатор.
Глава региона также отметил, что принято решение о присвоении спортобъекту имени великого советского артиста — Владимира Высоцкого, первый массовый концерт которого когда-то прошел в Куйбышеве, и именно в старом здании Дворца спорта. С такой инициативой к Дмитрию Азарову обратились ветераны клуба авторской песни имени Валерия Грушина и получили поддержку.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))