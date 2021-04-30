ООО "Транснефть - ТСД" обеспечило сохранность объектов археологического наследия в местах проведения работ по реконструкции магистральных нефтепроводов в Безенчукском районе Самарской области.

В соответствии с требованиями законодательства РФ раскопки на территории планируемой реконструкции нефтепроводов АО "Транснефть - Дружба" были организованы ООО "Транснефть - ТСД", являющимся техническим заказчиком реконструкции.

В ходе исследований курганного могильника "Покровская площадка II" обнаружено 15 погребений, два из которых — с останками древнего человека и животных. Большой научный интерес представляет центральное погребение, имитирующее колесницу, запряженную двумя лошадьми. Такой способ захоронений характерен для погребения знати. Древние люди верили, что колесница переправит покойного в иной мир.

По мнению археологов, уникальная находка представляет собой колесничный комплекс, "запряженный" жертвенными лошадьми, в который также было помещено оружие и другие средства ведения боя. Объект представляет эпоху средней и поздней бронзы.

Также были найдены керамические сосуды, наконечники стрел из кремня и кости, отдельные предметы из бронзы. Полученные исторические материалы относятся к Покровской срубной культуре эпохи поздней бронзы (XVII–XV века до нашей эры). Население этой культуры было распространено в степной и лесостепной полосе Восточной Европы.

Раскопки выполнялись специализированной организацией на основании открытых листов — разрешений, выданных Министерством культуры РФ. Полученные археологические материалы будут переданы на постоянное хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина.