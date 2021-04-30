ООО "Транснефть - ТСД" обеспечило сохранность объектов археологического наследия в местах проведения работ по реконструкции магистральных нефтепроводов в Безенчукском районе Самарской области.
В соответствии с требованиями законодательства РФ раскопки на территории планируемой реконструкции нефтепроводов АО "Транснефть - Дружба" были организованы ООО "Транснефть - ТСД", являющимся техническим заказчиком реконструкции.
В ходе исследований курганного могильника "Покровская площадка II" обнаружено 15 погребений, два из которых — с останками древнего человека и животных. Большой научный интерес представляет центральное погребение, имитирующее колесницу, запряженную двумя лошадьми. Такой способ захоронений характерен для погребения знати. Древние люди верили, что колесница переправит покойного в иной мир.
По мнению археологов, уникальная находка представляет собой колесничный комплекс, "запряженный" жертвенными лошадьми, в который также было помещено оружие и другие средства ведения боя. Объект представляет эпоху средней и поздней бронзы.
Также были найдены керамические сосуды, наконечники стрел из кремня и кости, отдельные предметы из бронзы. Полученные исторические материалы относятся к Покровской срубной культуре эпохи поздней бронзы (XVII–XV века до нашей эры). Население этой культуры было распространено в степной и лесостепной полосе Восточной Европы.
Раскопки выполнялись специализированной организацией на основании открытых листов — разрешений, выданных Министерством культуры РФ. Полученные археологические материалы будут переданы на постоянное хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее