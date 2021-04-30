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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

ООО "Транснефть - ТСД" обеспечило сохранность археологических объектов в преддверии реконструкции нефтепроводов

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Транснефть - ТСД" обеспечило сохранность объектов археологического наследия в местах проведения работ по реконструкции магистральных нефтепроводов в Безенчукском районе Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ООО "Транснефть - ТСД"

В соответствии с требованиями законодательства РФ раскопки на территории планируемой реконструкции нефтепроводов АО "Транснефть - Дружба" были организованы ООО "Транснефть - ТСД", являющимся техническим заказчиком реконструкции.

В ходе исследований курганного могильника "Покровская площадка II" обнаружено 15 погребений, два из которых — с останками древнего человека и животных. Большой научный интерес представляет центральное погребение, имитирующее колесницу, запряженную двумя лошадьми. Такой способ захоронений характерен для погребения знати. Древние люди верили, что колесница переправит покойного в иной мир.

По мнению археологов, уникальная находка представляет собой колесничный комплекс, "запряженный" жертвенными лошадьми, в который также было помещено оружие и другие средства ведения боя. Объект представляет эпоху средней и поздней бронзы.

Также были найдены керамические сосуды, наконечники стрел из кремня и кости, отдельные предметы из бронзы. Полученные исторические материалы относятся к Покровской срубной культуре эпохи поздней бронзы (XVII–XV века до нашей эры). Население этой культуры было распространено в степной и лесостепной полосе Восточной Европы.

Раскопки выполнялись специализированной организацией на основании открытых листов — разрешений, выданных Министерством культуры РФ. Полученные археологические материалы будут переданы на постоянное хранение в Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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