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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

На производственных объектах АО "Транснефть - Приволга" завершены плановые ремонты

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов, расположенных на территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Во время плановой остановки работы магистрального нефтепровода (МН) Красноармейск — Саратовский НПЗ специалисты нефтеперекачивающей станции (НПС) "Красноармейская-3" выполнили плановые работы на технологическом оборудовании, в частности вынесли коллектор подпорных насосных агрегатов из зоны строительства магистральной насосной станции, и произвели его повторное подключение к технологическим трубопроводам.

При сниженном объеме транспортировки нефти по нефтепроводам Бугуруслан — Сызрань и Куйбышев — Тихорецк выполнены ремонт и замена запорной арматуры на НПС "Самара-1" и на наливной эстакаде линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка". Кроме того, на НПС "Самара-1" завершены работы по замене двух тройников на приемном коллекторе резервуара объемом 20 тыс. куб. м.

На НПС "Екатериновка" в рамках технического перевооружения емкостей сброса системы сглаживания волн давления (ССВД) заменен участок сбросного коллектора. ССВД производит сброс нефти из приемной линии станции в случае быстрого нарастания давления и служит для защиты технологического оборудования НПС.

На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань специалисты центральной ремонтной службы заменили два дефектных участка.

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Приволга", в них были задействованы более 130 человек, использовалось свыше 50 единиц техники. Плановые мероприятия выполнены с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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и спарку надо работать эффективнее

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