АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов, расположенных на территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.

Во время плановой остановки работы магистрального нефтепровода (МН) Красноармейск — Саратовский НПЗ специалисты нефтеперекачивающей станции (НПС) "Красноармейская-3" выполнили плановые работы на технологическом оборудовании, в частности вынесли коллектор подпорных насосных агрегатов из зоны строительства магистральной насосной станции, и произвели его повторное подключение к технологическим трубопроводам.

При сниженном объеме транспортировки нефти по нефтепроводам Бугуруслан — Сызрань и Куйбышев — Тихорецк выполнены ремонт и замена запорной арматуры на НПС "Самара-1" и на наливной эстакаде линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка". Кроме того, на НПС "Самара-1" завершены работы по замене двух тройников на приемном коллекторе резервуара объемом 20 тыс. куб. м.

На НПС "Екатериновка" в рамках технического перевооружения емкостей сброса системы сглаживания волн давления (ССВД) заменен участок сбросного коллектора. ССВД производит сброс нефти из приемной линии станции в случае быстрого нарастания давления и служит для защиты технологического оборудования НПС.

На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань специалисты центральной ремонтной службы заменили два дефектных участка.

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Приволга", в них были задействованы более 130 человек, использовалось свыше 50 единиц техники. Плановые мероприятия выполнены с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.