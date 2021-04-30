Николай Абашин: "Господдержка сельхозпроизводителей предусмотрена по 36 направлениям"

Министр сельского хозяйства и и продовольствия Самарской области Николай Абашин рассказал о приоритетных задачах агропромышленного комплекса, об аграрной политике региона, государственной поддержке отрасли, а также о том, какую роль сельхозпроизводство играет в экономике губернии.

— Как завершился предыдущий агросезон и какова роль сельского хозяйства в экономике нашего региона?

— Производство продукции сельского хозяйства за 2020 год во всех категориях хозяйств, по предварительным данным, составило 117,06 млрд рублей, или 107,3% в сопоставимой оценке к соответствующему уровню прошлого года. Стоимость продукции растениеводства составила 79,92 млрд рублей, продукции животноводства — 37,14 млрд рублей.

В общем объеме ВРП Самарской области на долю сельского хозяйства приходится около 4%, сельским хозяйством и переработкой сельскохозяйственной продукции занимаются более 120 тыс. жителей региона.

— Как вы оцениваете результаты растениеводческой отрасли за прошедший год?

— Результаты прошлого года показали, что растениеводческая отрасль располагает потенциалом, способным в полном объеме обеспечивать внутренние потребности и развивать экспортные поставки. В 2020 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 2 млн 130 тыс. га, превысив уровень 2019 года на 23 тыс. га.

Аграрии региона на 45 тыс. га увеличили площади посева зерновых культур, в результате чего под их возделывание было отведено 1 млн 149 тыс. га. Также увеличились площади посева проса, гречихи и экспортно ориентированных культур — льна масличного, сои, рапса. Площадь, занятая подсолнечником, составила 680 тыс. га.

Проделанная аграриями работа позволила получить валовой сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки в объеме 2,91 млн тонн при средней урожайности 26,1 ц/га. Лидерами по валовому сбору зерна стали Ставропольский район, где намолочено 218 тыс. тонн, Кошкинский — 185 тыс. тонн и Кинель-Черкасский — 177 тыс. тонн. А в целом в 13 муниципальных районах собрали более чем по 100 тыс. тонн зерна.

— Какие направления развития регионального АПК сегодня являются приоритетными?

— Аграрная политика Самарской области в ближайшие три года будет направлена на активизацию работы по привлечению инвесторов, в том числе на оказание содействия в реализации инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов молочного направления и формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие экспорта продукции АПК, на восстановление существующих и строительство новых оросительных систем, обеспечение рационального использования сельскохозяйственных земель, увеличение доли высокопродуктивного скота посредством ведения селекционно-племенной работы, оказание содействия в создании и развитии малых форм хозяйствования и сельской кооперации.

Особое внимание будет уделено реализации мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

В ближайшие три года продолжится участие региона в реализации федеральных проектов "Экспорт продукции АПК" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Эти направления работы обозначены в национальных проектах "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

— Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Самарской области в последние годы заметно растет. В каких странах покупают продукцию регионального АПК и кто основные экспортеры?

— По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году объем экспорта продукции регионального АПК составил 384,4 млн $ при плановом показателе, установленном Минсельхозом России в объеме 223 млн $.

Наиболее крупные поставки предприятиями региона были осуществлены в Иран, Узбекистан, Турцию, Казахстан, Финляндию, Таджикистан, Беларусь и Данию.

Более 220 организаций Самарской области в 2020 году отгружали за рубеж продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Основными экспортерами региона являются ЗАО "Самараагропромпереработка", ООО "Нестле Россия", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", ООО "Синко Трейд", ООО "Молочные продукты "Русагро".

В 2021 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" должен составить $225 млн. Для достижения поставленной цели продлена реализация целого ряда мероприятий: развитие системы орошения сельскохозяйственных земель для выращивания экспортно ориентированных культур, стимулирование производства масличных культур и реализация выставочной и информационно-презентационной концепции агропромышленного комплекса Самарской области.

— Государство продолжает оказывать всестороннюю поддержку сектору АПК, каковы ее объемы на текущий год?

— На решение задач, поставленных на 2021 год в сфере сельского хозяйства, в бюджете Самарской области предусмотрены средства в объеме 2,9 млрд рублей, в том числе областного бюджета — 1,7 млрд рублей, федерального бюджета — 1,2 млрд рублей.

Господдержка сельхозтоваропроизводителей в 2021 году предусмотрена по 36 направлениям, в том числе по 26 направлениям на условиях софинансирования из федерального бюджета в соответствии с заключенными с Минсельхозом России соглашениями. Основные направления государственной поддержки сельхозпроизводителей касаются развития отдельных подотраслей животноводства и растениеводства, инвестиционной деятельности, мелиорации, малых форм хозяйствования в АПК и обеспечения стабильной ситуации на агропродовольственном рынке Самарской области.

Необходимо отметить, что с 2020 года на федеральном уровне государственная поддержка в сфере сельского хозяйства разделена на два направления: компенсирующую часть на поддержку отдельных отраслей и сельскохозяйственного страхования и стимулирующую на развитие приоритетных отраслей и малых форм хозяйствования.

— Как это выглядит в ключевых отраслях — животноводстве и растениеводстве?

— Производителям продукции животноводства оказывается государственная поддержка по 15 направлениям, из них 11 — на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Сохраняются ранее действовавшие меры, направленные на поддержку производства молока, племенного дела, развития мясного скотоводства и овцеводства, страхования сельскохозяйственных животных, приобретение высокобелковых кормовых добавок для обеспечения прироста продукции в молочном скотоводстве и ряд других. С 2021 года для малых форм хозяйствования доступна новая мера государственной поддержки, она предусматривает помощь в переводе свиноводческих ферм на альтернативные виды животноводства.

Производителям продукции растениеводства государственная поддержка оказывается по восьми направлениям, шесть из которых софинансируются из федерального бюджета. Основные виды государственной помощи растениеводам направлены на поддержку производства зерновых и зернобобовых культур, страхование сельскохозяйственных культур, возмещение затрат на развитие элитного семеноводства, проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв.

— Как решаются вопросы в сфере кадрового обеспечения регионального АПК?

— На основании областного закона "О государственной поддержке кадрового потенциала Самарской области" создана эффективная система оказания адресной материальной помощи. Молодой специалист с высшим образованием получает единовременную денежную выплату в размере 69 тыс. рублей, со средним специальным образованием — 34,5 тыс. рублей. Ежемесячно им полагается денежная выплата по 11 тыс. и 6 тыс. рублей соответственно.

Господдержка распространяется на новых сотрудников, впервые принятых на работу в сельхозорганизацию, фермерское хозяйство, научную организацию области или областное государственное бюджетное учреждение ветеринарии, а также на тех, кто зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Если человек имеет среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), он получает ежемесячную надбавку в размере 4 тыс. рублей. Выплаты могут получать не только специалисты с дипломом, но и студенты последнего курса, работающие в сфере АПК.

В 2020 году на реализацию закона из средств областного бюджета было направлено более 41 млн рублей, что позволило оказать поддержку 119 молодым специалистам. В этом году планируется предоставить выплаты 100 молодым специалистам на сумму более 60 млн рублей.