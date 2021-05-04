Энергетики "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в акции "Сад памяти"

В минувшие выходные специалисты компаний "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" поддержали всероссийскую акцию "Сад памяти". Они высадили саженцы березы в парке Победы в Самаре.

Акция проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По всей стране этой весной высадят 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Энергетики "Т Плюс" внесли свой вклад в эту экологическую акцию сразу в нескольких регионах страны.

"Энергетики регулярно участвуют в экологических проектах. Например, в Комсомольском районе Тольятти сотрудники нашей компании с 2017 года восстанавливают сосновый бор, пострадавший во время пожара. За это время волонтеры "Т Плюс" высадили свыше 55 тысяч сеянцев сосны на более чем 12 гектарах леса. Поддержка весенней акции дает нам возможность внести свой вклад в сохранение памяти о подвиге народа во время Великой Отечественной войны", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.

К акции "Сад памяти" также присоединились десятки сотрудников энергокомпании, озеленившие свои дачные участки. Напомним, что каждый желающий может посадить дерево в честь погибшего участника войны около своего дома. Это дерево можно нанести на интерактивную карту на сайте садпамяти2021.рф и рассказать всем о своём родственнике.