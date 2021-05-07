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ЖКХ и благоустройство Общество

После праздников гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" запланировал проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в трех городах присутствия. На период проведения опрессовок для жителей и организаций будет приостановлена подача горячего водоснабжения.

С 12 по 25 мая 2021 года повышенным давлением теплоносителя будет испытана I магистраль Самарской ТЭЦ в границе улиц: Алма-Атинская — Стара Загора — Ташкентская — Московское шоссе — Гастелло — проспект Карла Маркса — Ново-Вокзальная — Черемшанская;

с 12 по 15 мая 2021 года — Нижняя зона Новокуйбышевска в следующих кварталах:

14, 15 (часть), 16 (часть), 17, 18 (часть), 22, 23, 23а, 24, 38, 39, 65, 66, 67, 67, 68, 69 (часть), 71, 72, 72а, а также 105 и 106 км;

с 11 по 14 мая 2021 года — Южный и Юго-Западный районы Сызрани (Монгора, Образцовская площадка, поселках Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир).

Гидравлические испытания — одна их важнейших диагностических процедур, направленных на повышение надежности системы теплоснабжения. Опрессовки позволяют определить участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередном ремонте. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов — тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер. Также не рекомендуется оставлять вблизи теплотрасс автотранспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах просьба сообщать диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00; а также диспетчерам Новокуйбышевских тепловых сетей — (84635) 6-27-60 и Сызранских тепловых сетей: (8464) 929-2-51.

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Самарской области: Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Тольятти. В состав филиала входят пять ТЭЦ и одна ГРЭС — Самарская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Новокуйбышевская ТЭЦ-1 и Сызранская ТЭЦ, а также теплосетевые предприятия в городах присутствия.

Гид потребителя

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