В Тольятти мужчина, переходивший дорогу вне перехода, получил ЧМТ и перелом

В пятницу, 7 мая, около 21:30 в Комсомольском районе Тольятти на ул. Гидротехнической под колеса автомобиля Hyundai попал 40-летний мужчина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным инспекторов ГИБДД, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Он был доставлен бригадой медиков в ближайшую больницу, где был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом левой ноги.
В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!