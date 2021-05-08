В Тольятти мужчина, переходивший дорогу вне перехода, получил ЧМТ и перелом

В пятницу, 7 мая, около 21:30 в Комсомольском районе Тольятти на ул. Гидротехнической под колеса автомобиля Hyundai попал 40-летний мужчина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Он был доставлен бригадой медиков в ближайшую больницу, где был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом левой ноги.

В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.