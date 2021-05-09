Опубликована полная программа празднования Дня Победы в Самаре

Администрация Самары опубликовала полную программу празднования Дня Победы. В мэрии отметили, что в этом году благодаря смягчению антикоронавирусных мер было принято решение, что традиционные мероприятия, приуроченные к празднику, состоятся, но при строгом соблюдении рекомендаций санитарных врачей.

Центральным событием станет военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдёт на площади Куйбышева и начнется в 10 часов утра. В параде примут участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, соединений и воинских частей Центрального военного округа, организаций и учреждений силовых структур, представители Юнармии. Всего в составе парадных расчётов пройдёт более 2100 человек. В составе механизированной колонны пройдёт более 63 единиц вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Предусмотрена и воздушная часть военного парада.

Парад в этом году пройдет со зрителями, но заполняемость трибун по санитарным правилам составит 50%. Ветераны в этом году не смогут лично присутствовать на параде из-за пандемии. Чтобы они почувствовали сопричастность к 76-му Параду Победы, будет организована прямая трансляция на телеканалах ГТРК "Самара", "Губерния", "Самара — ГИС", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

У тех, кто не сможет лично оценить масштаб парада, посвященного 76-летию Победы, есть возможность побывать на выставке современной военной техники. Экспозиция размещена на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской, и будет работать 9 мая до 14.00.

Также с 9 утра на площади Куйбышева волонтёры Победы предложат всем неравнодушным присоединиться к масштабной всероссийской акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны "Красная гвоздика". Возле площади Куйбышева будут расположены локации, где можно будет приобрести значок "Красная гвоздика", сделав пожертвование в пользу ветеранов.

В амфитеатре на 4-й очереди набережной (у Ладьи) и в сквере Эльдара Рязанова будут работать кинотеатры под открытым небом.

Муниципальными театрами на праздничные выходные дни подготовлены спектакли по военной тематике. Театр "Самарская площадь" представит спектакль "Красное вино Победы", молодежный театр "Мастерская" — премьерный спектакль "Молодая гвардия" по одноименному роману А. Фадеева и спектакль "Марьино поле". Спектакли "Дети войны" и "Повесть о настоящем человеке" Б. Н. Полевого покажут в театре "Витражи", а театр "Камерная сцена" приглашает на спектакль-концерт "Танцплощадка-1945" и "Возвращение" по знаменитому рассказу Андрея Платонова.

В День Победы основные экспозиции Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина и его филиалов станут бесплатными для посещений. В доме-музее М. В. Фрунзе посетители ознакомятся с выставкой, отражающей жизнь и деятельность революционера Михаила Фрунзе. Дом-музей В. И. Ленина приглашает посетить две выставки: "Квартира семьи Ульяновых в Самаре.1890–1893 гг.", передающую атмосферу жизни и бытового уклада русской интеллигентной семьи последней четверти XIX века. А также выставку детских работ "Поехали", посвящённых 60-летию первого полёта человека в космос. Посетители Музея Модерна увидят архитектурно-историческую модель купеческой Самары на рубеже XIX–XX столетий. А в самом музее имени П. В. Алабина будет представлена экспозиция, которая отражает историю Самары и Самарской области, начиная с древности и заканчивая нашим временем.

В историческом парке "Россия — моя история" в праздничный день можно посетить интерактивную экспозицию, представляющую историю нашей страны с древнейших времен до наших дней.

В 15.00 на площади Куйбышева, площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы стартует прямой эфир онлайн-шествия "Бессмертный полк". В этом году заявочная кампания и процесс модерации анкет были выстроены таким образом, чтобы все герои, заявленные от Самарской области, прошли единым строем в один день. Медиапространство трансляции онлайн-парада "Бессмертный полк" 2021 существенно расширено.

Самая масштабная акция Памяти ровно в 15.00 начнется и в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара — ГИС", "Тольятти 24", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте https://2021.polkrf.ru/, на площадке "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре ОККО.

Вечером 9 мая здание правительства Самарской области трансформируется в "экран", на котором будет показан уникальный фильм о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Современные мультимедийные технологии посредством световых и звуковых эффектов погрузят зрителей в мир исторических событий. Начало трансляций визуального художественного проекта "Во имя справедливости!" — в 21:00, 21:30, 22:00.

Завершит день артиллерийский салют и праздничный фейерверк над акваторией Волги (4-я очередь набережной). Во время праздничного представления будет произведено 30 залпов из 122-мм орудий Д-30 и выпущено небо свыше 600 фейерверков "Вега" и "Ассоль" из салютных установок. В обеспечении проведения мероприятия будет задействовано около 30 военнослужащих и около 10 единиц военной техники. Начало в 22.00.

Праздничные мероприятия пройдут в парках, домах культуры, библиотеках, музеях и на других площадках. В программах — церемонии возложения цветов к Вечному огню, торжественные митинги (малыми группами), концерты, выставки, мастер-классы, авто- и велопробеги, а также воинские салюты и праздничные вечерние фейерверки.

"Будьте внимательны к себе и своим близким: соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте социальной дистанцией! Проведение мероприятий в эти праздничные возможно при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором!" - обращается администрация к жителям области и гостям.

Александр Сидоров