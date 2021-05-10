Валерий Бондаренко покажет фильмы Мимуни и Хичкока

В мае в программе "Страх высоты" Валерий Бондаренко покажет в ЦРК "Художественный" фильмы Жиля Мимуни и Альфреда Хичкока.

11 мая в 19.00 в рубрике "Люблю" пройдет кинолекторий по фильму Жиля Мимуни "Квартира" (1996, 18+), в котором сыграли Венсан Кассель и Моника Беллуччи. "Эстетский загадочный триллер, классика постмодерна", — охарактеризовал фильм Бондаренко.

Это первая и единственная киноработа сценариста и режиссера Жилля Мимуни (Gilles Mimouni), номинированная на премию Cezar как лучший кинодебют, отмеченная British Independent Film Awards и BAFTA.

По сюжету, молодой бизнесмен Макс собирается на важные переговоры в Токио. В Париже остается его невеста. Перед самым отъездом в кафе Макс видит Лизу — девушку, которую он страстно любил два года назад и которая тогда таинственным образом исчезла, не сказав на прощанье ни слова.

25 мая в рубрике "Не люблю" Валерий Бондаренко приглашает на встречу по культовой картине Альфреда Хичкока "Головокружение" (1958, 12+).

"Один из самых знаменитых фильмов в истории кино. Увлекательный учебник как для зрителей, так и для режиссеров", — оценил картину киновед.

"Головокружение" — один из классических фильмов Альфреда Хичкока, снятый по роману Пьера Буало и Тома Нарсежака "Из мира мертвых". Скотти Фергюсон — одинокий отставной сыщик, оставшийся за бортом профессии и страдающий патологическим страхом высоты. Бывший коллега просит его последить за своей женой, одержимой идеей самоубийства.

В картине снялись Джеймс Стюарт, Ким Новак, Барбара Бел Геддес, Том Хелмор.