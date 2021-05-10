Валерий Бондаренко покажет фильмы Мимуни и Хичкока

В мае в программе "Страх высоты" Валерий Бондаренко покажет в ЦРК "Художественный" фильмы Жиля Мимуни и Альфреда Хичкока.
11 мая в 19.00 в рубрике "Люблю" пройдет кинолекторий по фильму Жиля Мимуни "Квартира" (1996, 18+), в котором сыграли Венсан Кассель и Моника Беллуччи. "Эстетский загадочный триллер, классика постмодерна", — охарактеризовал фильм Бондаренко.
Это первая и единственная киноработа сценариста и режиссера Жилля Мимуни (Gilles Mimouni), номинированная на премию Cezar как лучший кинодебют, отмеченная British Independent Film Awards и BAFTA.
По сюжету, молодой бизнесмен Макс собирается на важные переговоры в Токио. В Париже остается его невеста. Перед самым отъездом в кафе Макс видит Лизу — девушку, которую он страстно любил два года назад и которая тогда таинственным образом исчезла, не сказав на прощанье ни слова.
25 мая в рубрике "Не люблю" Валерий Бондаренко приглашает на встречу по культовой картине Альфреда Хичкока "Головокружение" (1958, 12+).
"Один из самых знаменитых фильмов в истории кино. Увлекательный учебник как для зрителей, так и для режиссеров", — оценил картину киновед.
"Головокружение" — один из классических фильмов Альфреда Хичкока, снятый по роману Пьера Буало и Тома Нарсежака "Из мира мертвых". Скотти Фергюсон — одинокий отставной сыщик, оставшийся за бортом профессии и страдающий патологическим страхом высоты. Бывший коллега просит его последить за своей женой, одержимой идеей самоубийства.
В картине снялись Джеймс Стюарт, Ким Новак, Барбара Бел Геддес, Том Хелмор.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?