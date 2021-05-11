Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани, произошедшей сегодня утром в одной из школ.

"Уважаемые родители, ученики, педагоги! Уважаемые жители Татарстана! Скорблю вместе с вами. В результате бесчеловечной и жестокой акции погибли дети и взрослые, многие ранены. Потрясенная этим злодеянием, сегодня вместе с вами скорбит вся страна. И нет таких слов, чтобы боль стала меньше", - говорится в соболезновании.

Полпред пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и отметил, что "наш общий долг – помочь всем, кто нуждается в помощи, поддержать родителей и учеников. Таких трагедий быть не должно".

Напомним, во вторник, 11 мая, в Казани в школе №175 произошла стрельба. По предварительным данным, огонь открыли двое вооруженных людей. Пострадали 32 человека, погибли как минимум 11 человек, в том числе двое школьников, разбившихся насмерть, выпрыгнув из окна школы.