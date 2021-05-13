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Работа и Кадры

Самарский бизнес ищет новые точки роста: в мае больше всего готовы платить продажникам

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Топ-5 самых привлекательных предложений работодателей в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.

SuperJobсоставил подборку самых высокооплачиваемых вакансий в мае в Самаре и других крупнейших городах России. В мае самые большие зарплаты в Самаре предлагают высококвалифицированным специалистам по продажам.

В 2020 году бизнес демонстрировал удивительную гибкость, оперативно вводя массовую удаленную работу или переориентируясь с офлайна на онлайн. В 2021 году российские компании ищут новые точки роста, поэтому привлекательные условия работодатели предлагают руководителям и специалистам в сфере продаж. В Самаре торговому представителю готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц, старшему специалисту по продажам — от 65 тысяч, а ведущему менеджеру по продажам МСБ в Уральском банке реконструкции и развития — от 60 тысяч рублей в месяц.

В IT спрос на квалифицированные кадры остается высоким, годовой прирост зарплатных предложений работодателей в сфере информационных технологий в номинальном выражении (без учета инфляции) в апреле составил 20,2%. В технологической отрасли проблема не только найти, но и удержать. В отличие от других отраслей, где персонал боится менять работу в нестабильные времена, разработчики, дизайнеры, продакты и т. д. с легкостью переходят в новые интересные им проекты, в т. ч. в иностранные компании. В Самаре на втором месте в списке самых дорогих вакансий мая — системый администратор, которому готовы платить от 84 400 рублей в месяц. Замыкает топ-5 вакансия специалиста технической поддержки, которому обещают оклад 65000 руб. в месяц.

 

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