16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ в апреле утроил выдачу кредитов наличными в Самаре РГС Банк повысил ставки по вкладам и накопительным счетам Банк "Открытие" выплатил 70% общей суммы страхового возмещения вкладчикам банка "Нейва" ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года РГС Банк и Geely запустили кредитную программу по ставке от 3,4%

Банки Финансы

ВТБ в апреле утроил выдачу кредитов наличными в Самаре

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В апреле ВТБ в Самарской области предоставил жителям региона почти 3,5 тысячи кредитов наличными на сумму свыше 2,5 млрд руб., что в три раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

В целом в России ВТБ выдал 150 тысяч кредитов наличными на 122 млрд рублей, что стало рекордным показателем для банка за всю историю и в три раза превышает результат апреля 2020 года.

Всего с начала текущего года самарские клиенты ВТБ оформили 11,3 тысяч потребительских кредитов на 8,6 млрд рублей, что на 69% больше, чем в январе–апреле 2020 года. В России объем выданных кредитов наличными за первые четыре месяца года увеличился на 75%, достигнув 420 млрд рублей. Общее количество займов составило 500 тысяч. Портфель в данном сегменте превысил 1,6 трлн руб., рост с начала года — на 9%.

"В апреле выдачи кредитов в России оказались на рекордном за несколько лет уровне, - отметил Евгений Благинин, руководитель управления "Потребительское кредитование" ВТБ. - Продолжается отложенный спрос после ограничений прошлого сезона, банки предлагают выгодные условия кредитования, а население реагирует на повышение ключевой ставки со стороны Банка России, ожидая аналогичных изменений со стороны коммерческих банков. ВТБ на сегодняшний день сохраняет условия по своим кредитам наличными без изменений, и мы ожидаем, что рост спроса на заемные средства продолжится, что позволит нам на четверть увеличить объем кредитования по итогам этого года. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита, что и дает возможность ВТБ расти быстрее рынка".

Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн руб. на любые цели и сроком до семи лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страховки. Программа "Рефинансирование" позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6