Появилось расписание бесплатных пешеходных экскурсий по городу

В Ночь музеев 15 мая в Самаре пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по городу.

Больше 20 разных маршрутов подготовили краеведы, градозащитники, экскурсоводы, историки и другие специалисты, среди них Зоя Кобозева, Михаил Перепелкин, Армен Арутюнов, Андрей Артемов и др. Экскурсии будут идти с 12 дня до 9 вечера.

Расписание можно найти по ссылке. Там же указаны телефоны для записи.