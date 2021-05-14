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Культура

Появилось расписание бесплатных пешеходных экскурсий по городу

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ночь музеев 15 мая в Самаре пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по городу.

Больше 20 разных маршрутов подготовили краеведы, градозащитники, экскурсоводы, историки и другие специалисты, среди них Зоя Кобозева, Михаил Перепелкин, Армен Арутюнов, Андрей Артемов и др. Экскурсии будут идти с 12 дня до 9 вечера.

Расписание можно найти по ссылке. Там же указаны телефоны для записи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:13 В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:09 Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары"

Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:24 Фабрику-кухню передадут одному из федеральных музеев

Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.

Дмитрий Лакоценин 26 июля 2018 14:13 Археологи направили заявку на раскопки территории завода клапанов в Минкульт РФ

Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

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