Появилось расписание бесплатных пешеходных экскурсий по городу

В Ночь музеев 15 мая в Самаре пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по городу.
Больше 20 разных маршрутов подготовили краеведы, градозащитники, экскурсоводы, историки и другие специалисты, среди них Зоя Кобозева, Михаил Перепелкин, Армен Арутюнов, Андрей Артемов и др. Экскурсии будут идти с 12 дня до 9 вечера.
Расписание можно найти по ссылке. Там же указаны телефоны для записи.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((