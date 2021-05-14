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Общество

В Самаре уничтожат семь конфискованных шуб

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре судебные приставы передали на уничтожение семь меховых шуб, конфискованных у индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает региональное УФССП России.

Ранее у предпринимателя нашли семь меховых изделий без какой-либо маркировки. Отсутствовали наименование продукции, страны-изготовителя, наименование производителя и его юридический адрес, размер изделия, состав сырья, товарный знак, гарантийные обязательства, дата изготовления, номер партии.

Суд назначил мужчине за это административный штраф, а товар конфисковали. Теперь шубы передали представителям Росимущества для уничтожения.

Гид потребителя

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