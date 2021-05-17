Экс-мэр Тольятти Сергей Анташев займется энергетикой на АвтоВАЗе

Экс-мэр Тольятти Сергей Анташев продолжить карьеру в качестве руководителя проекта на АО "АвтоВАЗ". На новом месте работы он планирует заниматься вазовской энергетикой, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, что Анташев ушел в отставку по собственному желанию. Заявление он написал после провального выступления 17 февраля на прямой линии с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Как пишет издание, отставка сопровождалась жесткой критикой. Среди основных замечаний — недоработки при реализации национальных проектов и оформлении проектно-сметной документации, недостаточное качество исполнения задач в сфере дорожного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, при решении вопросов экологии, а также срыв плана по обеспечению жильем детей-сирот.
Свою карьеру уже бывший глава Тольятти продолжил на АО "АвтоВАЗ", где, как сообщили в пресс-службе предприятия, он получил должность руководителя проекта в службе вице-президента по промышленным сервисам, которая отвечает за обеспечение функционирования инфраструктуры АО "АвтоВАЗ". Анташев подтвердил изданию, что трудится на АвтоВАЗе и занимается там "энергетикой".
По данным ряда источников "Самарского обозрения", Анташеву предлагали продолжить карьеру в структуре "Т Плюс", но все эти варианты предполагали переезд за пределы Самарской области. Анташев предпочел остаться в Тольятти.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.