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Автопром Машиностроение

Экс-мэр Тольятти Сергей Анташев займется энергетикой на АвтоВАЗе

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экс-мэр Тольятти Сергей Анташев продолжить карьеру в качестве руководителя проекта на АО "АвтоВАЗ". На новом месте работы он планирует заниматься вазовской энергетикой, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что Анташев ушел в отставку по собственному желанию. Заявление он написал после провального выступления 17 февраля на прямой линии с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Как пишет издание, отставка сопровождалась жесткой критикой. Среди основных замечаний — недоработки при реализации национальных проектов и оформлении проектно-сметной документации, недостаточное качество исполнения задач в сфере дорожного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, при решении вопросов экологии, а также срыв плана по обеспечению жильем детей-сирот.

Свою карьеру уже бывший глава Тольятти продолжил на АО "АвтоВАЗ", где, как сообщили в пресс-службе предприятия, он получил должность руководителя проекта в службе вице-президента по промышленным сервисам, которая отвечает за обеспечение функционирования инфраструктуры АО "АвтоВАЗ". Анташев подтвердил изданию, что трудится на АвтоВАЗе и занимается там "энергетикой".

По данным ряда источников "Самарского обозрения", Анташеву предлагали продолжить карьеру в структуре "Т Плюс", но все эти варианты предполагали переезд за пределы Самарской области. Анташев предпочел остаться в Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

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