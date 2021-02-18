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Муниципалитеты Власть и политика

Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава администрации Тольятти Сергей Анташев подал в отставку, сообщает пресс-служба областного правительства. Решение было принято по итогам встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, прошедшей 18 февраля.

Фото: samregion.ru

В сообщении отмечается, что в последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от жителей города.

"Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации. Нарекания в адрес руководства Тольятти возникали в связи с недостаточным качеством исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии, в том числе рекультивации территорий промпредприятий. Кроме того, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот", - указывается в сообщении.

"Темп работы, набранный в последние годы правительством региона под руководством Дмитрия Азарова, требует от всех глав муниципалитетов, руководителей министерств и ведомств постоянной включенности в процесс преобразований, энергии, умения выстраивать эффективный прямой диалог с людьми, необходимости трудиться в режиме 24/7. Такой ритм выдерживают не все", - подчеркивают в облправительстве.

За последние два месяца сменились главы трех муниципальных районов губернии - Пестравского, Большеглушицкого и Большечерниговского.

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