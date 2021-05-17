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Губернатор Власть и политика

Николай Каравашкин: Личное отношение главы региона к медикам почувствовали во всех муниципалитетах

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области делается очень многое для сохранения здоровья жителей, их комфорта и благополучия, считает тольяттинский врач, кандидат предварительного голосования "Единой России" Николай Каравашкин. В преддверии оглашения послания губернатора, назначенного на 18 мая, медик вспомнил, какую поддержку получило здравоохранение в регионе в последние годы.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Справиться с новыми задачами, которые поставил 2020 год, врачам удалось благодаря высокой ответственности команды региона и поддержки отрасли со стороны губернатора. Главой региона было принято решение об увеличении числа бригад скорой медицинской помощи и коечного фонда. В Тольятти началось строительство модульного корпуса городской клинической больницы №5 для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2021 года", - рассказал Николай Каравашкин.

Он напомнил, что за прошедшие три года в Тольятти были построены взрослая и детская поликлиники, созданы сосудистые центры, станция скорой помощи получила 20 новых автомобилей. В онкологическое отделение городской больницы №5 поступило 20 единиц новейшего оборудования. По инициативе губернатора Самарской области была утверждена единовременная выплата сотрудникам "скорой" и первичного звена сферы здравоохранения.

"А главное - это личное отношение Дмитрия Азарова к медикам и волонтерам, его поддержка и внимание. Позитивные перемены в медицине Самарской области - это результат планомерной работы регионального правительства по сохранению здоровья людей и развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения. Заботу почувствовали все муниципалитеты губернии. Все это - основа для повышения качества и продолжительности жизни людей", - добавил Николай Каравашкин.

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