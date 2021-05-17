Фонд "ЕВИТА" подарил Тольяттинской ГДКБ новое видеоэндоскопическое оборудование

В понедельник, 17 мая, благотворительный фонд "ЕВИТА" подарил Тольяттинской городской детской клинической больнице (ГДКБ) видеоэндоскопическое оборудование нового поколения.
Больница получила эндоскопическую многофункциональную видеокамеру, подключаемый монитор и наборы инструментов, позволяющие проводить операции на брюшной полости без хирургических разрезов и швов. Щадящие способы хирургического вмешательства помогут маленьким пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться из больницы домой.
Вся медицинская техника произведена в России и по характеристикам соответствует передовым мировым стандартам.
Оборудование стоимостью почти 1,3 млн руб. врачам хирургического отделения вручил основатель фонда "ЕВИТА" Владимир Аветисян.
"Имеющаяся сейчас в медицинском учреждении хирургическая эндоскопическая техника служит уже 17 лет и выработала свой ресурс. В случае ее отказа нам бы пришлось отменять плановые операции и госпитализировать детей из Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района в стационары Самары. Поэтому для нас и наших пациентов это очень своевременный подарок", - отметила главврач Тольяттинской детской городской клинической больницы Светлана Гаршина.
Благотворительный фонд "ЕВИТА" со дня основания сотрудничает с ГДКБ Тольятти. В 2019 г. совместными усилиями фонда и волонтеров в больнице оборудовали первые в городе детские паллиативные палаты. В 2020 г. московский хирург Илья Захаров по инициативе фонда провел здесь для коллег мастер-класс по установке низкопрофильных гастростом эндоскопическим способом, и теперь тольяттинские медики проводят уникальные операции самостоятельно.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.