Фонд "ЕВИТА" подарил Тольяттинской ГДКБ новое видеоэндоскопическое оборудование

В понедельник, 17 мая, благотворительный фонд "ЕВИТА" подарил Тольяттинской городской детской клинической больнице (ГДКБ) видеоэндоскопическое оборудование нового поколения.

Больница получила эндоскопическую многофункциональную видеокамеру, подключаемый монитор и наборы инструментов, позволяющие проводить операции на брюшной полости без хирургических разрезов и швов. Щадящие способы хирургического вмешательства помогут маленьким пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться из больницы домой.

Вся медицинская техника произведена в России и по характеристикам соответствует передовым мировым стандартам.

Оборудование стоимостью почти 1,3 млн руб. врачам хирургического отделения вручил основатель фонда "ЕВИТА" Владимир Аветисян.

"Имеющаяся сейчас в медицинском учреждении хирургическая эндоскопическая техника служит уже 17 лет и выработала свой ресурс. В случае ее отказа нам бы пришлось отменять плановые операции и госпитализировать детей из Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района в стационары Самары. Поэтому для нас и наших пациентов это очень своевременный подарок", - отметила главврач Тольяттинской детской городской клинической больницы Светлана Гаршина.

Благотворительный фонд "ЕВИТА" со дня основания сотрудничает с ГДКБ Тольятти. В 2019 г. совместными усилиями фонда и волонтеров в больнице оборудовали первые в городе детские паллиативные палаты. В 2020 г. московский хирург Илья Захаров по инициативе фонда провел здесь для коллег мастер-класс по установке низкопрофильных гастростом эндоскопическим способом, и теперь тольяттинские медики проводят уникальные операции самостоятельно.